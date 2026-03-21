El actor Shia LaBeouf vuelve a ser noticia internacional debido a su escandaloso comportamiento. Luego de ser arrestado en Nueva Orleans por presunta agresión hace poco más de un mes, ahora fue captado en un restaurante de Roma gritando e insultando a una mujer.

Además, hace unos días fue visto deambulando en ropa interior en la recepción de un hotel en dicha ciudad italiana y pidiendo un encendedor para poder fumarse un cigarrillo. La escena causó polémica y generó preocupación entre sus fans, quienes aseguran en redes sociales que el actor necesita ayuda.

Shia LaBeouf es visto insultando a una mujer en un restaurante de Roma

En un video difundido en redes sociales por el medio TMZ, Shia LaBeouf aparece en Roma, Italia, quien se encuentra sentado junto a una mujer en un restaurante con mesas en la banqueta.

Luego, el actor, visiblemente agitado, grita “¡Vete a la mierd**!”, en dirección a la mujer, para luego levantarse de la silla. Después el intérprete estadounidense comienza a caminar de un lado a otro y continúa con gritos en plena calle. Incluso parece que se salva de ser atropellado por un auto.

La escena ocurrió en público y fue grabada por alguien desde un edificio cercano al restaurante. El video se volvió viral en poco tiempo y ha generado preocupación sobre su estado emocional y el rumbo de su carrera.

😳 Shia LaBeouf seemingly lost his cool while in Rome ... appearing agitated with a woman sitting next to him outside a restaurant. pic.twitter.com/HqkCGMAwNO — TMZ (@TMZ) March 21, 2026

Este episodio se suma a una cadena de incidentes recientes. Apenas el mes pasado, Shia LaBeouf fue arrestado dos veces en Nueva Orleans durante las celebraciones de Mardi Gras, acusado de agresión tras pelear en un bar y realizar insultos homofóbicos.

Como consecuencia, un juez ordenó su ingreso a rehabilitación y la realización de pruebas de control. Posteriormente, el actor de Transformers solicitó a las autoridades judiciales un permiso para viajar a Roma, Italia, con motivo del bautizo de su padre. Sin embargo, en esta ciudad también protagonizó otro momento polémico.

Además de ser visto insultando a una mujer en un restaurante, hace unos tres días Shia LaBeouf fue sorprendido en el vestíbulo de un hotel vistiendo únicamente ropa interior mientras pedía un encendedor para encender un cigarrillo.

Aunque no ha habido declaraciones oficiales de su equipo ni del propio LaBeouf, las imágenes y testimonios indican que el famoso histrión estaría pasando un momento complicado de salud mental a consecuencia de sus adicciones.