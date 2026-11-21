Aleks Syntek y Dani Flow en el video de 'De Groovy'

Aleks Syntek y Dani Flow, quienes protagonizaron varios pleitos frente a las cámaras y tuvieron una fuerte rivalidad durante años, dejaron atrás sus diferencias para lanzar “De Groovy (Noche en la Ciudad)”, un tema que mezcla pop y reguetón y que sorprendió tanto a sus seguidores como a la industria musical.

¿Cómo nació la colaboración entre Aleks Syntek y Dani Flow? La historia detrás de ‘De Groovy’

La historia de esta colaboración comenzó luego de un momento complicado para Aleks Syntek.

El cantante contó que sufrió un episodio de ansiedad en septiembre de 2026, cuando tuvo una presentación en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México e hizo varios comentarios ofensivos al público; recibió numerosas críticas en redes sociales.

Aleks Syntek y Dani Flow ı Foto: IG eladrianjimenez/daniflowmx

En medio de esa situación, Dani Flow salió en su defensa, un gesto que abrió la puerta al diálogo entre ambos. Luego, en octubre, sorprendieron al público al compartir escenario durante un concierto en León, Guanajuato.

“Te ofrezco una disculpa por lo que pasó en años pasados”, expresó en aquella ocasión. Aleks Syntek, por su parte, aseguró que Dani Flow fue “el único que salió a dar la cara por mí”.

Ese acercamiento tuvo como resultado una nueva versión de “De noche en la ciudad”, canción que Aleks Syntek lanzó hace 25 años. La dupla transformó el clásico pop en “De Groovy (Noche en la Ciudad)”.

Así suena ‘De Groovy’ de Aleks Syntek y Dani Flow

A continuación, te compartimos el video oficial de la colaboración entre Aleks Syntek y Dani Flow, titulada “De Groovy”. El clip, que fue publicado en YouTube el 19 de noviembre, ya acumula más de 285 mil reproducciones y se mantiene en el #20 en la lista de Tendencias de música de la plataforma.

Puedes leer: