¿De qué se trata el reguetón ‘Masepum’ que lanzó Aleks Syntek tras despotricar contra el género?

Después de años de pelear contra el reguetón, Aleks Syntek sucumbió al género musical que más odia y lanzó un tema musical llamado “Masepum”.

Tras el escándalo que desató el músico en su presentación el 15 de septiembre por motivo de las Fiestas Patrias en la alcaldía Benito Juárez, Aleks Syntek se colocó en medio de la polémica y recibió duras críticas.

El artista hizo un live en el que entonó una de sus canciones más famosas “De noche en la ciudad” y le cambió la letra y se comparó con celebridades del arte y la ciencia como Salvador Dalí, Nicolás Copérnico, entre otros.

Posteriormente, Aleks Syntek se quitó el peluquín y subió a sus redes sociales una foto de él sin pelo, lo que generó más polémica.

Además, el músico se ha dedicado a despotricar contra el reguetón, pues asegura que las letras explícitas de ese género musical no son adecuadas para que las escuchen los niños.

Tras todas estas controversias, Aleks Syntek sorprendió al lanzar su nueva canción de reguetón. Se trata de una canción que mezcla varios ritmos latinos y recupera algunos fragmentos de otras de sus canciones famosas.

Aleks Syntek lanzó esta canción “Masepum” en colaboración con Moncho Chavea y RUK-O.

¿Qué dice la canción “Masepum” de Aleks Syntek?

El coro “Masepum” trata sobre la intensa reacción y atracción que siente el protagonista cuando ve pasar a la persona que le gusta frente a la puerta de su casa.

La idea central se construye alrededor de la línea: “si tú supieras lo que pasa cuando yo veo que pasa por la puerta de mi casa y el coro me hace pum”. A través de la repetición y el juego onomatopéyico de “más pum” y “ma se pum”, el coro simula la aceleración del ritmo o del palpitar provocado por esa presencia, marcando el tema principal de deseo y fascinación de la canción.

Letra de “Masepum”

Intro: Alex que está loco, Picasso estaba loco, Frida Kahlo estaba loca, Picasso estaba loco. Alex que está loco; sí, sí, estoy desfasado mental, estoy loco.

Coro: Si tú supieras lo que pasa cuando yo veo que pasa por la puerta de mi casa y el coro me hace pum. Si tú supieras lo que pasa cuando yo veo que pasa por la puerta de mi casa y el coro más pum y más pum, más pum, más pum, ese pum, ma se pum, ese pum, más pum, más pum.

Estrofa 1: Es que no puede ser que nadie te vio, que estabas aquí en la soledad. Es que no puede ser que nadie se fijó en tu inocencia y tu necesidad. Se notaba que buscabas algo, algo, algo más para tu ingenuidad. Lo que de experiencia te llega, te llega eso que pudiera darte yo. Al parecer me quedaré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas[1]. Al parecer te daré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas.

Estrofa 2: Y tú eres chulache con esos labios como una chucha que yo me como. Porque sabes, una muchacha con flakuchi, nos vamos a la cuchi, bailamos cha-cha-chá, Antonio Machín. Oye cómo suena este ritmón, sabroso como tu mamita cuando me provoca con esa cara, ese cuerpo, esa boca. Bailando Cristina, poniéndolo en China, dame vitamina. Mexicana, cubana, bonita, argentina, da igual de dónde sea, tu pluma, paso, latina, colombiana, peruana o venezolana, chilena, argentina o la de Brasil.

Coro: Si tú supieras lo que pasa cuando yo veo que pasa por la puerta de mi casa y el coro me hace pum. Si tú supieras lo que pasa cuando yo veo que pasa por la puerta de mi casa y el coro pum, hey, más pum, más pum, más pum, hey, más pum, más pum, ma se pum, hey, pum, más pum, más pum, e pum, más pum.

Outro / Cierre: Al parecer me quedaré un poco más, a lo mejor y soy yo lo que tú necesitas. Toma que toma, te quiero, te quiero, te quiero como un hit, me ha llevado hasta donde más me verás. Pude verte como yo te vi, bien; desde luego que te vi para mí, tal cual te vi. Luego yo me decidí a quedarme cerca de ti, esta noche sabrás lo que yo te puedo dar si te quedas junto a mí. Toma que toma, toma que toma, toma que yuca, toma que toma... está loco, estaba loco, estaba loca, caribe-americana. Pum, más pum, más pum, e pum, más pum, pum.

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