¿Quién es Ian, el hijo de Yahir Othón?

Yahir y su hijo en La Casa de los Famosos México

El cantante Yahir fue sorprendido en La Casa de los Famosos México con la visita de su hijo Ian, quien llegó al programa muy desenvuelto y causó sensación entre los fans del reality show.

Ian llegó en un coche con su mamá Christian Lliteras y comenzaron a tocar el claxon del carro para alertar al cantante de que estaban en los alrededores de la casa.

Yahir corrió por toda la casa en espera de que La Jefa le diera la indicación para poder encontrarse con su hijo, El niño entró a la casa y se escondió debajo de las escaleras del jardín y cuando Yahir salió al jardín se encontró con él. El cantante lo abrazó y lloró al verlo después de dos meses sin ver a su familia.

¿Quién es Ian, el hijo de Yahir?

Ian es el segundo hijo de Yahir, a quien tuvo con su actual esposa Christian Lliteras. El menor nació en junio de 2016.

El primer hijo de Yahir es Tristán Othón, quien actualmente tiene 28 años.

Es un niño que va en cuarto año de primera, así lo dijo él mismo cuando platicó con su papá en La Casa de los Famosos México.

Así se reencontró Yahir con su hijo ı Foto: Redes sociales

El menor vive en Sonora con sus papás y también es deportista, ya que también reveló que juega beisbol, pues su papá le preguntó por todas sus actividades, ya que el cantante lamenta no poder estar con el menor estos meses para llevar a la escuela y al beisbol.

Lo que más sorprendió del niño es que es muy desenvuelto y con gran curiosidad. En niño entró a saludar a todos los compañeros de Yahir y sin importarle interrumpir le preguntaba a la Jefa o a los habitantes sobre las cosas que le llamaban la atención.

Además, demostró que a pesar de que es un niño de 10 años es muy observador y puede leer el juego de La Casa de los Famosos, ya que no dudó en advertirle a su papá que Ese Pérez le tiene envidia.

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