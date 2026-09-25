Guillermo del Toro vuelve a Morelia con el fauno

El realizador Guillermo del Toro vuelve al Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) para celebrar 20 años de El laberinto del fauno, en una edición que reunirá a una amplia representación del séptimo arte mexicano, encabezada también por Alfonso Cuarón, Gael García Bernal y Diego Luna.

La cinta tendrá una Gran Gala con la presencia de su director, mientras que el encuentro rendirá un homenaje al cineasta Béla Tarr, fallecido en enero pasado.

La edición 24 del FICM se realizará del 16 al 25 de octubre y comenzará con la proyección de Campeón gabacho, de Jonás Cuarón. La ceremonia inaugural contará con la presencia del realizador, junto al productor Alfonso Cuarón y parte del elenco.

El Dato: LAS 96 películas de la Selección Oficial son de cineastas provenientes de 17 estados de la República. Además, 40 por ciento es dirigido por mujeres.

La gran celebración dedicada a El laberinto del fauno será otro de los momentos centrales de la programación, al cumplirse dos décadas del estreno de la película que consolidó a Guillermo del Toro en el panorama internacional del cine.

La presencia nacional se extiende con Gael García Bernal, quien presenta Hombre al agua, mientras que Diego Luna llegará como director de Ceniza en la boca, una de las 12 producciones que integran la competencia de Largometraje Mexicano.

Diego Boneta regresará para presentar Killing Castro, de Eif Rivera, y Demián Bichir llevará el documental Mujer santuario, además de participar en una función especial de Without Blood, de Angelina Jolie.

El encuentro contará con James Gray, quien presentará Paper Tiger; Carlos Reygadas, de regreso con Heil Jupiter! y una función especial de Batalla en el cielo; y Andrea Pallaoro, quien presentará The Echo Chamber.

La programación oficial estará integrada por 96 películas en competencia: ocho trabajos de la Sección Michoacana, 64 cortometrajes mexicanos, 12 documentales y 12 largometrajes. En esta última categoría aparecen 6 meses en el edificio rosa con azul, de Bruno Santamaría Razo; La cazadora, de Suzanne Andrews Correa; El jardín que soñamos, de Joaquín del Paso; Los nuevos, de Rodrigo Plá; Nosotros, de Joaquín Ruano, y Salón de belleza, de Nathalia Acevedo.

La directora del encuentro, Daniela Michel, destacó que el crecimiento del festival ha ido de la mano con la transformación de la cinematografía nacional. Recordó que durante los primeros años no existía una competencia de largometraje mexicano porque no había suficientes películas para conformarla.

“Lo más importante es haber creado un público ávido, receptivo, entusiasta del cine mexicano”, afirmó la directora, quien consideró que Morelia se ha convertido en un punto de encuentro crucial.

En ese sentido, explicó que el FICM no funciona como un mercado tradicional, pero su propia dinámica permite encuentros que pueden derivar en proyectos. “Han salido películas, proyectos, guiones, matrimonios”, comentó Cuauhtémoc Cárdenas Batel, vicepresidente del encuentro, al destacar que la convivencia entre cineastas y profesionales de distintas áreas genera oportunidades que difícilmente se darían.

La edición también tendrá una mirada hacia la memoria del cine. El festival rendirá homenaje a Janet Alcoriza con un programa de películas y una exposición fotográfica, mientras que el apartado de Clásicos Restaurados incluirá Santa, La ilusión viaja en tranvía, La mujer de Benjamín y En el hoyo.

A esta programación se suma el homenaje a Béla Tarr. El tributo incluirá El caballo de Turín, considerada una de sus obras maestras, y Letters from the Ends of the World, realizada por alumnos de la film.factory.