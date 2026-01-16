Aleks Syntek reaparece y explica porqué ingresó a rehabilitación y si se divorciará | VIDEO

Tras un par de meses lejos de los reflectores, Aleks Syntek reapareció y habló sobre su ingreso a una clínica de rehabilitación, así como los señalamientos de que estaría en medio de un proceso de divorcio con su esposa Karen Coronado tras 20 años de matrimonio.

En noviembre del 2025, trascendió que Aleks Syntek se encontraba en un momento difícil en su vida personal, al ser señalado de una supuesta infidelidad a su esposa y que de ello salieran rumores de divorcio.

“Estoy desesperado. Cuando se meten con tus hijos y tu familia ya es otro nivel. Yo quería salvar a la banda, hice todo lo que pude”, lamentó en aquella ocasión. “Soy el más engañifa, el más lujurioso, ok, ¿y mi esposa? ¿mis hijos? Me habló llorando Matías y Natalia. Yo no juego a ese nivel. Me destrozaron la vida, me dejaron sin familia, ¿me lo merezco?“, cuestionó.

Aleks Syntek aborda su rehabilitación y supuesto divorcio

En un encuentro con medios de comunicación, el cantante de ‘Intocable’ confirmó que sí ingresó en una clínica de rehabilitación donde estuvo internado un par de meses, pues confesó que necesitaba un descanso para retomar su carrera.

A pesar de lo que se pensaría, el famoso negó sufrir algún tipo de adicción a cualquier sustancia y comentó que se trató de un colapso físico que lo llevó a rehabilitarse en un espacio limitado.

“Yo no me drogo, ni tomo, ni nada de eso. Tuve un colapso físico y me tuve que meter a una clínica para que checaran mis niveles. Estuve retirado, descansando”, explicó.

El cantante admitió que durante su tiempo en rehabilitación le quitaron el teléfono celular, por lo que estuvo sin contacto: “Una de sus reglas es que te quitan celular, es un detox porque ahora es un gran problema para nosotros la adicción a redes sociales”, dijo.

También desmintió los rumores de divorcio con su esposa Karen Coronado: “Estoy bien con mi familia, con mis hijos, con mi esposa. Se hacen muchos dimes y diretes alrededor de cosas que no son ciertas. Gracias por apoyarme. Estoy bien, estoy contento", sentenció.

Los comentarios sobre la reaparición de Aleks Syntek no se hicieron esperar y desató algunas burlas. Algunas de las reacciones entre usuarios de redes sociales fueron: