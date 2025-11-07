Aleks Syntek habla tras acusaciones de infidelidad y acoso: ‘Me dejaron sin familia’ | VIDEO

Aleks Syntek afirma que jóvenes de Puerto Rico "vandalizan mis redes con amenazas” por odiar el reguetón

Alex Syntek dio a conocer una pausa temporal en la música después de enfrentar fuertes rumores de divorcio con su esposa Karen Coronado por una supuesta infidelidad, noticia que ha dado mucho de qué hablar entre los detractores y fans del artista.

Aleks Syntek reacciona a acusaciones de infidelidad

Fue a través de sus redes sociales que Aleks Syntek reaccionó a las especulaciones de haber sido infiel durante su matrimonio. En ese sentido, aseguró que ni sus hijos ni su esposo quieren verlo, además de revelar momentos oscuros que ha vivido.

En un video compartido por Ventaneando, el famoso dio a conocer que su vida se encuentra en un momento complicado de su vida. Lo podemos ver abatido, despeinado y visiblemente afectado mientras dice:

“Estoy desesperado. Cuando se meten con tus hijos y tu familia ya es otro nivel. Yo quería salvar a la banda, hice todo lo que pude”, lamentó. En ese sentido, aseguró que la reputación de su esposa quedó dañada.

Acusó: “Soy el más engañifa, el más lujurioso, ok, ¿y mi esposa? ¿mis hijos? Me habló llorando Matías y Natalia. Yo no juego a ese nivel. Me destrozaron la vida, me dejaron sin familia, ¿me lo merezco?“, cuestionó.

Él asegura que “le va a costar un millón de pesos salir del problema”. En ese sentido, culpó la filtración de la supuesta infidelidad a Javier Calderón y Valeria Cox, de la banda Mona Lisa, a quienes despidió después de que trabajaron juntos un rato.

Con Ingrid Coronado, Aleks Syntek confesó haber conocido a su esposa cuando ella tenía 15 años. ı Foto: larazondemexico

Asimismo, señaló a la baterista Ivette Gómez, quien lo señaló de acosar a una mujer. “No, wey, yo así no juego. En fin, neta que yo no entiendo nada porque les di todo mi amor. Cada quién su karma”, se quejó.

“No les voy a hacer nada, nada más no me demanden laboralmente porque me voy a tener que defender y ahí sí se va a poner feo”, alertó él, dejando claro que no teme a proceder legalmente si es necesario que suceda.

Esta no es la primera vez que Aleks Syntek enfrenta rumores de infidelidad. Ya en el año 2018, fue señalado por haber coqueteado con un chico menor de edad de Inglaterra, a quien llamaba “cute british boy”, aunque él negó de manera rotunda haber tenido algún interés romántico o sexual en el joven.