Aleks Syntek sufre aparatoso accidente y se fractura el pie | FOTO

Aleks Syntek se encuentra nuevamente en el centro del ojo público, aunque en esta ocasión no es por alguna polémica declaración como que es “el Elton John mexicano” o que Shakira le coqueteó frente a su esposa, sino por un grave accidente que sufrió hace poco.

¿Qué le pasó a Aleks Syntek?

Recientemente, Aleks Syntek reapareció con una bota ortopédica en el pie derecho. El cantante reveló que sufrió una aparatosa caída por las escaleras de su casa y después de una valoración médica, optaron por colocarle el dispositivo.

Aleks Syntek hace un recorrido por su carrera musical, en el Auditorio Nacional. ı Foto: Especial

El músico sufrió una caída fuerte cuando iba a recoger un paquete a la puerta de su casa. En ese sentido, al bajar las escaleras dio un mal paso y terminó por caer desde el tercer escalón.

“Me caí de las escaleras de mi casa. Llegó un paquete, ya sabes, a pagar lo del flete y bolas güey, en el tercer escalón me tropecé”, contó sobre cómo ocurrió el accidente.

Sin embargo, su lesión fue resultado de tratar de evitar el accidente: “En el momento que iba cayendo, levanté el pie y pegué contra, no sé si fue la pared o la escalera, pero ahí me fracturé el pie porque por tratar de evitar la caída”, contó.

Fue a través de la cuenta de Instagram de Televisa Espectáculos que pudimos ver al actor en fotos donde aparece con la bota en el pie derecho y una muleta que le permite seguir acudiendo a sus eventos sin tanta dificultad.

Se desconoce cuánto tiempo tendrá que pasar para que el cantante pueda recuperar por completo su movilidad en el pie, aunque él ha dejado claro que no deja de lado sus compromisos laborales, pues no ha anunciado alguna cancelación o suspensión en su agenda.

Los usuarios en redes sociales han reaccionado a la nueva historia de Aleks Syntek y su aparatosa caída, pues el famoso se ha hecho una fama de inventar historias, por quiénes no creen anécdotas como que Shakira le haya coqueteado con el pasado o que sea el “precursor del rap en México”.