Tras su incómodo show del Grito de Independencia en la alcaldía Benito Juárez, el nombre de Aleks Syntek continúa siendo tendencia en redes sociales. Usuarios revivieron un video en el que Bad Bunny y Residente se burlan del cantante mexicano, recordando su postura crítica contra el reguetón.

Recordemos que el intérprete de éxitos como “Intocable” y “Duele el Amor” ha declarado en múltiples ocasiones que estos géneros “no son música de verdad”, ha hecho comentarios similares en entrevistas y redes sociales, y hasta se ha proclamado como el “Elton John mexicano”; es por ello que los puertorriqueños lanzaron este clip.

Reviven VIDEO de Bad Bunny y Residente burlándose de Aleks Syntek

El video en el que los puertorriqueños se burlan de Aleks Syntek, que circula nuevamente en plataformas digitales, muestra a Residente y Bad Bunny en una cocina. El rapero, exintegrante de Calle 13, sostiene una cerveza y lanza un comentario directamente dirigido al cantante mexicano.

“Un saludo a Aleks Syntek que no entiende el reguetón y no entiende nada porque lo mangaron tirando a los nenes menor de edad”, dijo el intérprete de “Guerra”, haciendo referencia a las acusaciones de acoso a menores de edad que tiene Syntek.

Mientras tanto, Bad Bunny aparece a su lado haciendo una expresión fingida de sorpresa, con una cara de “oops” y poniendo su mano sobre su boca, gestos que aumentan el tono burlón del momento.

LA RAZÓN POR LA QUE ALEKS SYNTEK ODIA A BAD BUNNY pic.twitter.com/qAOCqPm3cS — BAD BUNNY DAILY UPDATES (@keiveiec) September 18, 2026

Aunque no se sabe con certeza de qué año es el clip, por el look de Bad Bunny se estima que pudo grabarse entre 2018 y 2020, época en la que el reguetón vivía un auge global y Aleks Syntek lanzó duras críticas hacia el género.

La reaparición del video de Benito y Residente ha generado un intenso debate en redes sociales. Algunos usuarios lo interpretan como una muestra del rechazo que Syntek ha enfrentado por sus declaraciones contra la música urbana, mientras otros aseguran que hay público para todos y no hay necesidad de despreciar ningún género musical.

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