En La Granja VIP 2, uno de los momentos más emotivos de la semana ocurrió cuando Niurka Marcos rompió en llanto al confesar que no tenía un vestido adecuado para la cena con temática de Noche Mexicana.

La vedette, conocida por su carácter fuerte, mostró un lado vulnerable que conmovió tanto a sus compañeros como a la audiencia. Además, Manelyk y Kunno dejaron atrás las rencillas y le ayudaron a elegir un atuendo, gesto aplaudido por los seguidores del reality.

Manelyk y Kunno rescatan a Niurka con vestidos para la Noche Mexicana en La Granja VIP

Durante la preparación para la cena, en La Granja VIP, Niurka expresó entre lágrimas que no tenía un vestido con temática mexicana, como el resto de sus compañeros. Sus palabras generaron preocupación entre los habitantes, quienes buscaron cómo ayudarla pues lucía sumamente angustiada.

TE RECOMENDAMOS: Te contamos Acusan a Julio Camejo de maltrato animal en La Granja VIP 2026 por este VIDEO

Fue entonces cuando la producción llamó al almacén a Kevyn Bicolor, pero Manelyk González y Kunno decidieron adelantarse para conseguirle opciones de vestuario.

“Opción 1″, dijo Manelyk, extendiendo un vestido strapless con falda rosa. “Opción 2″, comentó Kunno, mostrándole a la actriz cubana otro vestido color negro de manga larga y escote profundo.

Niurka, entre lágrimas, respondió que quería el que estaba sosteniendo Mane, por lo que la exintegrante de Acapulco Shore se lo pasó y la bailarina fue corriendo a cambiarse.

El concepto de que al final Manelyk y Kunno fueron a llevarle opciones de vestidos a Niurka porque al parecer hubo un error con su vestuario para la fiesta 😭#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/7h7aJ2342l — nacho con O (@NachoConO) September 19, 2026

Poco tiempo después, ya en la cena, Niurka comentó que la situación la hizo sentir mal, pero agradeció a sus compañeros por demostrarle apoyo y empatía.

“Gracias por llevarme el vestido, lloré porque las vi a todas lindas y el mío estaba de la verg*, cuando me lo llevaron se me olvidó conflicto. Agradezco que hayan transformado tanta angustia en alegría, qué siga la armonía”, expresó con felicidad la vedette en la mesa.

“Gracias por llevarme el vestido, lloré porque las vi a todas lindas y el mío estaba de la verg4, cuando me lo llevaron se me olvidó conflicto, agradezco que hayan transformado tanta angustia en alegría, qué siga la armonía” 😭 — Niurka está feliz JAKSKA#LaGranjaVIPMX pic.twitter.com/60OHRYR2Ky — nacho con O (@NachoConO) September 19, 2026

Puedes leer: