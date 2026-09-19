El famoso ‘vestido de la venganza’ de la princesa Diana es exhibido antes de ser subastado

La venganza rara vez ha sido tan elegante. Un llamativo vestido negro que llevaba la difunta princesa Diana el día que su exmarido admitió públicamente infidelidad va a subastarse en Sotheby’s, estimado en hasta 300 mil dólares.

Primero, el “vestido de venganza”, como se le ha conocido, realiza una gira internacional, testimonio de la fascinación global perdurable por Diana casi 30 años después de su muerte.

La prenda, que se expuso públicamente el viernes en Sotheby’s en Londres, fue llevada por Diana el 29 de junio de 1994, fecha de emisión de una entrevista en la que el entonces príncipe Carlos reconoció la infidelidad.

Diana, que sabía que la revelación llegaría, eligió llevar el vestido de seda ceñido y de hombros descubiertos de la diseñadora griega Christina Stambolian para una gala en la Serpentine Gallery de Londres.

Morgane Halimi, directora global de bolsos y moda de Sotheby’s, dijo que Diana eligió el “conjunto hermoso y poderoso” como una forma de hacerse con el control de su propia historia.

“Siempre usó la moda como forma de expresión, pero esta vez fue una forma de comunicar su expresión personal de sí misma”, dijo Halimi. “Lo que sentía ese día era que, ‘Voy a recuperar la historia y estoy aquí y defiendo mi propia responsabilidad.’”

El vestido usado por la princesa Diana y diseñado por Christina Stambolian, es presentado por el personal de la casa de subastas Sotheby's en Londres, el viernes 18 de septiembre de 2026 ı Foto: AP

Imágenes de Diana con el vestido, complementado con un collar de zafiro, zapatos negros y esmalte rojo brillante, fotografiadas alrededor del mundo. El tabloide The Sun proclamó en su portada al día siguiente: “La venganza es chic.”

Al año siguiente, Diana concedió una entrevista en la que reconoció su propia aventura extramatrimonial y dijo célebremente que “éramos tres en este matrimonio”, en referencia a la amante de Carlos, Camilla Parker-Bowles, ahora reina Camilla. Charles y Diana se divorciaron en 1996, un año antes de que Diana muriera en un accidente de coche en París a los 36 años.

El vestido siguió siendo tan famoso que una réplica de cera a tamaño real de Diana llevándolo fue inaugurada en un museo de París el año pasado.

El vestido se subasta por primera vez desde 1997, cuando Diana lo vendió junto con otras prendas para recaudar fondos para organizaciones benéficas contra el SIDA. Tiene una estimación anticipada de 150 mil a 300 mil dólares, pero a los expertos de Sotheby’s no les sorprendería que superara con creces ese precio.

Un jersey rojo adornado con ovejas que Diana llevó en un partido de polo en 1981 se vendió en 2023 por 1,1 millones de dólares, muchas veces su estimación anticipada y un récord para un artículo propiedad del difunto miembro de la realeza.

“Personalmente creo que este vestido es el objeto más poderoso vinculado a Diana”, dijo Halimi.

“La procedencia de Diana siempre atrae a los coleccionistas”, añadió. “Pero la historia de este vestido y el mensaje universal que transmite atraerá sin duda también a instituciones y coleccionistas privados que buscan piezas únicas y objetos únicos.”

En vida, Diana fue un icono de estilo y una de las mujeres más fotografiadas del mundo. Su fama no ha disminuido, ni tampoco la fascinación por la dramática desintegración de su matrimonio con el ahora rey Carlos III. Un nuevo libro del hermano de Diana, Charles Spencer, ha vuelto a acaparar titulares y ha reavivado una disputa pública entre los Spencer y la familia real por el trato a la princesa.

El vestido de venganza estará en exhibición en Londres hasta el 24 de septiembre y viajará a Hong Kong y Ginebra antes de su venta en Nueva York el 9 de diciembre.

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