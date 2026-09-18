Acusan a Julio Camejo de maltrato animal en La Granja VIP 2026 por este VIDEO

Acusan a Julio Camejo de maltrato animal en La Granja VIP 2026

Uno de los detalles que hace a La Granja VIP un reality show fuera de lo común es que dentro de la dinámica del día a día hay diferentes animales que los participantes deben de cuidar como parte de sus tareas.

¿Julio Camejo maltrató un caballo de La Granja VIP?

En ese sentido, el público no pasó por alto un momento donde un caballo se golpea después de que Julio Camejo se le monta sin silla ni autorización.

Julio Camejo por andar de lucidito en inventado se puso a montar al caballo y este se golpeó en la puerta 😡🤡 #LaGranjaVIP pic.twitter.com/OsbhzFXMjW — David Arellano (@DavidHernare) September 14, 2026

El clip del caballo se volvió viral y abrió una discusión sobre el trato que los concursantes debían mantener con los animales dentro del reality. En ese sentido, acusaron a Julio Camejo de actuar sin respetar las indicaciones para llamar la atención.

Por ello, el público destacó que el actor no debió montarse sin autorización ya que en la dinámica del programa, el personal encargado de los equinos debía indicar cuándo y de qué forma podían montarlos.

Adal Ramones presentó el fragmento que causó polémica en una gala reciente y señaló que la situación se consideró un error y afirmó que no existió intención de lastimar al caballo. Además, aseguró que el animal “está en perfectas condiciones”.

El conductor pidió a Julio Camejo y al resto de los integrantes de la casa que extremaran el cumplimiento de las indicaciones del mayoral. Además, la producción aplicó una consecuencia económica por lo ocurrido. La medida consistió en descontar 5 mil plata cash del presupuesto asignado a los participantes.

Varios usuarios consideraron que el hecho debía tener una consecuencia individual en lugar de que haya afectado al resto de los participantes del reality show, quienes no han mostrado las mismas actitudes con los animales que se encuentran a su cuidado.

Algunos de los comentarios por el tema fueron:

“Debió ser expulsión”.

“¿Por qué minimizar lo que pasó? Debieron expulsarlo".

“Le hubieran dado nomimacion directa”.

“Y todavía se hace el sorprendido”.

“¿Por qué lo defienden? Ya les habian dicho que no lo podían montar y menos sin silla de montar".

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