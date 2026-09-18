¿Quién es Michelle Zepeda? La conductora que fue detenida tras atropellar a un motociclista

Michelle Zepeda, la conductora del pronóstico del tiempo en N+ Guadalajara, se encuentra a disposición del Ministerio Público luego del accidente vial en el que murió un motociclista de 19 años durante la madrugada de este jueves 17 de septiembre en Jalisco.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco sostiene que la presentadora no se fugó y recibió atención médica por lesiones tras el choque. El incidente ocurrió en el cruce de avenida Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en las inmediaciones de la Rectoría de la Universidad de Guadalajara.

@amandaalanizinvestiga 🚨 Un choque fatal en Guadalajara terminó con la vida de Jostin, un joven de 19 años, y destapó que una de las personas involucradas era Michelle Zepeda, conductora de la sección del clima en los noticieros de N+ Guadalajara. ¿Qué ocurrió durante los primeros minutos? ¿Por qué inicialmente no se informó quién conducía el automóvil? En esta primera parte de la investigación te cuento cómo comenzó el caso que hoy genera indignación, dudas y versiones encontradas. #noticias #noticiastiktok #esviral #guadalajara ♬ sonido original - amandaalanizinvestiga

El accidente sucedió a las 5:00 horas y la víctima habría sido identificada como Jostin Santamaría, quien viajaba en una motocicleta Crossfox 220 negra y roja. Esto es lo que se sabe sobre la conductora mexicana.

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¿Quién es Michelle Zepeda?

Michelle Zepeda es una presentadora de televisión y comunicadora mexicana. Se ha desempeñado principalmente como la encabeza del pronóstico del tiempo y el reporte de calidad del aire dentro del noticiero matutino de N+ Guadalajara (Televisa Jalisco).

No se ha difundido públicamente su nombre completo ni su fecha o lugar exacto de nacimiento, aunque reportes locales señalan que tiene aproximadamente 24 años de edad.

En el ámbito académico y profesional, cuenta con una Licenciatura en Arquitectura. Asimismo, trabaja como cosmetóloga y modelo. Antes de consolidarse en los medios de comunicación locales, incursionó en el mundo de los certámenes de belleza en el estado de Jalisco, destacando por su participación en la generación 2023 de Mexicana Universal Jalisco.

Inició su trayectoria en la televisión local colaborando para Televisa desde el año 2017. A lo largo de su carrera en la cadena, su trabajo se centró fundamentalmente en la presentación de la sección meteorológica en las emisiones informativas de N+ Guadalajara, convirtiéndose en un rostro conocido en la cobertura del clima de la región.

🚨 Conductora de Canal 4 es detenida tras fatal accidente



Michelle Zepeda, conductora del clima de Televisa Guadalajara, fue detenida tras verse involucrada en un choque cerca de la Rectoría de la UdeG.



En el accidente murió Jostin Santamaría, un motociclista de 19 años. pic.twitter.com/vzmr7LgZg7 — NotiGDL (@NotiGDL) September 18, 2026

En septiembre de 2026, cobró relevancia pública tras verse involucrada en un accidente automovilístico en el cruce de las avenidas Enrique Díaz de León y Juárez-Vallarta, en Guadalajara, donde falleció un motociclista.

Tras el percance y recibir atención por lesiones leves, quedó bajo resguardo de las autoridades en calidad de detenida y a disposición del Ministerio Público mientras se determinan las responsabilidades legales del hecho.

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