El artista Peter Max trabaja en una pintura de la Estatua de la Libertad a bordo de un barco en el puerto de Nueva York, el 4 de julio de 1987.

Peter Max, cuyo colorido arte pop psicodélico expresó el optimismo del movimiento de “flower power” de la década de 1960 y adornó desde sellos postales hasta un crucero, murió a los 88 años, informó su hijo en un comunicado escrito el 16 de abril.

Max murió el lunes, indicó el comunicado. No se dio a conocer la causa.

Muere Peter Max, ¿quién era este representante del arte psicodélico?

Max, cuyo nombre de pila era Peter Max Finkelstein, nació en 1937 en el seno de una familia judía en Berlín. Huyeron de la Alemania nazi hacia Shanghái cuando él era un bebé y más tarde pasaron tiempo en Tíbet, Israel y París antes de establecerse en la ciudad de Nueva York cuando Max tenía 16 años.

Estudió en Nueva York en la Liga de Estudiantes de Arte, la Escuela de Artes Visuales y el Pratt Institute. En 1961, abrió un estudio de diseño gráfico con amigos. Su estilo audaz y singular fue un éxito inmediato entre agencias de publicidad, publicaciones, el mundo corporativo y la cultura pop.

Cerró el negocio por un tiempo a comienzos de la década de 1970 para reconectar con su arte. Uno de sus proyectos más grandes tras regresar a la vida pública fue una serie de retratos de la Estatua de la Libertad, pintados en la Casa Blanca por invitación de la primera dama Nancy Reagan en 1981.

Peter Max se declaró culpable de fraude fiscal en 1997 después de que el fisco alegara que ocultó más de 1 millón de dólares en ingresos provenientes de su arte. Inicialmente fue condenado a dos meses de prisión, pero finalmente se le permitió cumplir la pena en un programa de trabajo con salida, pagar los impuestos atrasados y una multa de 30 mil dólares, y realizar 800 horas de servicio comunitario enseñando arte en escuelas de Harlem.

Peter Max comenzó su carrera en el diseño gráfico en la década de 1960, y sus diseños ondulantes, coloridos e inmediatamente reconocibles personificaron el arte del “flower power” de la época. Pero gracias a su prolífica producción y a su estilo divertido y accesible, la obra de Max siguió siendo conocida y popular bien entrado el siglo XXI.

El artista Peter Max posa durante su exposición retrospectiva organizada por Road Show Company, el 6 de septiembre de 2014, en el centro comercial Northbrook Court de Northbrook, Illinois. ı Foto: AP

Max fue el artista oficial de los Juegos Olímpicos, el Super Bowl, las 500 Millas de Indianápolis, la Copa del Mundo, la Serie Mundial y muchos otros eventos. Su arte apareció en un avión Boeing 777 y en un barco de Norwegian Cruise Line. Sus retratos abarcaron desde presidentes de Estados Unidos hasta Taylor Swift.

Pero en su primer gran auge de éxito a finales de la década de 1960 y comienzos de la de 1970, sus escenas tipo mural de flores, el cosmos y figuras caricaturescas —todas en colores vivos como turquesa, naranja y verde neón— parecían estar en todas partes. Las paredes de los dormitorios universitarios se cubrían con sus afiches. Artículos del hogar como relojes y colchas lucían sus diseños.

Incluso creó portadas para la Sección Amarilla de Manhattan, un directorio telefónico comercial distribuido a millones de personas. El propio Peter Max apareció en la portada de la revista Life en 1969, con su característico bigote oscuro y tupido enmarcando una amplia sonrisa.

“Recordaremos su extraordinaria creatividad, su calidez, su curiosidad y la manera en que veía belleza y posibilidad en todas partes”, expresó su hijo Adam Max en el comunicado que anunciaba la muerte. “Su arte pasó a formar parte de la cultura estadounidense, pero el hombre detrás de ese arte, el padre que conocimos y amamos, es la persona a la que más extrañaremos”.

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