Casa Blanca lanza videojuego para cazar y deportar migrantes

La Casa Blanca de Estados Unidos lanzó una serie de juegos en línea el pasado 3 de septiembre, y en uno de estos se simula ser un agente que debe deportar a inmigrantes antes de que crucen la línea.

Por la tarde del jueves 3 de septiembre, la Casa Blanca estadounidense compartió un video para anunciar sus nuevos juegos de arcade que ya se encuentran disponibles en su página web oficial.

En el video que inicia con las siglas MAGA (Make America Great Again), se pueden observar los cinco juegos que ya se encuentran disponibles, en los que se pueden realizar distintas acciones.

CAN'T STOP WINNING. 🎮



Build the wall. Deport. Fill a Trump Account.



LIVE - PLAY NOW 📲 https://t.co/qIR69AxSnm pic.twitter.com/2nr2jG1ZRg — The White House (@WhiteHouse) September 3, 2026

Arcade de MAGA

Los juegos tipo arcade disponibles en la página oficial de la Casa Blanca de Estados Unidos son los siguientes:

Flappy Bill: Se debe volar el ágila calva por el National Mall del parque ubicado en Washington D.C.

Build the Wall: Se debe proteger la frontera estadounidense de la horda que viene en camino

Rio Run: Como agente de la Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos debes deportar a los inmigrantes que se encuentran cerca de la línea

Supply Line: Se debe clasificar los bocadillos escolares para “Hacer a América saludable de nuevo”

Trump Saving Tycoon: Debes atrapar los billetes para los ahorros destinados a las cuentas de tus hijos

Arcade de la Casa Blanca ı Foto: Captura de pantalla

Estos videojuegos están basados en algunos aspectos de la agenda del presidente estadounidense, Donald Trump, y todos estos están basados en juegos existentes previamente:

Flappy Bill se asemeja a Flappy Bird

Build the Wall se asemeja a Tetris

Rio Run se asemeja a Snake

Supply Line se asemeja a Tapper

Arcade de la Casa Blanca ı Foto: Captura de pantalla

Ante la similitud evidente con algunos videojuegos de antaño, la compañía Tetris realizó una publicación en redes sociales para precisar que no participaron en la creación del juego Build the Wall.

Apuntaron que se toman “muy en serio la infracción de derechos de autor” y que como compañía creen en el poder de la conexión y unión de las personas, y no en divdirlos.

“Para nuestros fans de todo el mundo, los amamos, los vemos, y estamos agradecidos de tenerlos en nuestra comunidad” concluye el breve comunicado de Tetris.

P.S. The Tetris Company was not involved in the creation of ‘Build the Wall’.



P.P.S. We take copyright infringement very seriously. pic.twitter.com/Fu02khRpT3 — Tetris (@Tetris_Official) September 4, 2026

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