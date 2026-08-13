México, Canadá y 38 economías son parte de una red de transbordo ilegal de China: La Casa Blanca

Banderas de Estados Unidos y China como imagen temática de la información.

La administración de Donald Trump acusó a México, Canadá y otras 38 economías de formar parte de una red clandestina de transbordo comercial vinculada a China.

Según la Casa Blanca, esta red funcionaría como una plataforma para reenviar productos del país asiático hacia Estados Unidos con el objetivo de eludir aranceles y que la triangulación de mercancías podría ubicarse entre los 40 mil millones y los 303 mil millones de dólares.

Además, estima pérdidas de recaudación de entre 10 mil millones y 100 mil millones de dólares, así como afectaciones al Producto Interno Bruto de entre 113 mil hasta 150 mil millones de dólares al año y una pérdida de empleos de 450 mil.

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“Los países que componen la Red Clandestina de Transbordo de China incluyen a muchos de los mayores socios comerciales de los Estados Unidos. Los mayores facilitadores de China van desde México y Canadá en las fronteras terrestres de Estados Unidos, hasta la Unión Europea, India, Japón y Corea del Sur”, indicó el informe La Gran Estafa del Transbordo: ascenso, alcance y costos.

El gobierno estadounidense señaló que el origen de la red se remonta a la primera administración de Donald Trump en 2018 cuando impuso aranceles a China bajo la sección 301 para enfrentar las prácticas de comercio desleal, la transferencia de tecnología, robo de propiedad intelectual y el mercantilismo del Estado.

Y aunque los aranceles en un primer momento generaron beneficios para Estados Unidos y representaron costos para China, las empresas exportadoras del país asiático se adaptaron a este nuevo paradigma e iniciaron sus envíos de mercancías a través de países con aranceles más bajos, en donde a través de procesos mínimos como el reetiquetado, reempaquetado, la refacturación o ajustes mínimos a la documentación se generaba la apariencia de un “nuevo origen nacional” y posteriormente se reenviaron a la nación estadounidense.

“Los bienes que alguna vez se movían directamente desde los puertos chinos hacia Estados Unidos pasaron a trasladarse cada vez más a través de jurisdicciones con aranceles más bajos… Lo que comenzó como una evasión arancelaria a menor escala se convirtió en un fraude aduanero a escala industrial y, posteriormente, en un modelo de negocio global”, puntualizó el documento.

Estados Unidos señaló que ahora otros países ya han adoptado el modelo chino para eludir tarifas arancelarias, y aunque éstos han beneficiado a esa nación, los esquemas de transbordo ilegal le cuestan millones de dólares al año y requieren ser fiscalizados.

Por su cercanía con China, identificó a Camboya, Indonesia, Malasia, Tailandia y Vietnam. También a países más pequeños como Costa Rica, República Dominicana, Kenia, Marruecos, Kazajistán, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos, y aunque no mueven grandes volúmenes monetarios, pero las empresas chinas recurren a ellos por sus ventajas comparativas.

“Los exportadores vinculados a China gravitan hacia ellos porque cada uno ofrece una ventaja comparativa especializada: mano de obra barata, reglas permisivas en zonas francas, débil aplicación de controles aduaneros, acceso portuario estratégico, almacenamiento fiscal capacidad de ensamblaje de nicho y/o acceso preferencial al mercado estadounidense en comparación con China”.

La Casa Blanca señaló que cada dólar que se pierde en esta red, es un dólar que se les roba a los trabajadores, fabricantes y contribuyentes estadounidenses, y cuando fuentes de alimentación, paneles de control, láminas de aluminio, válvulas, plásticos o componentes de muebles son enviados desde China a través de México, Vietnam, Malasia o Polonia se “destruyen o reducen empleos en Milwaukee, Cleveland, Toledo, Hickory, Phoenix, Youngstown y docenas de otras comunidades manufactureras estadounidenses.

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FGR