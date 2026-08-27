Adiós a Yayoi Kusama, quien llenó de lunares el mundo del arte

YAYOI KUSAMA, referente del arte de vanguardia, la poesía y la ficción y quien llenó el mundo de lunares, falleció el pasado 14 de agosto a los 97 años de edad, se informó ayer.

“Es con profundo pesar, anunciar el fallecimiento de Yayoi Kusama en un hospital de a los 97 años”, se informó en un comunicado en la página de la artista.

La escultora, quien también abarcó el performance, “siguió pintando hasta sus últimos días, sin dejar nunca el pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma inmortal”, se detalló.

El estudio de la artista dijo que se encargará de seguir “brindando esperanza y fortaleza para el futuro de las personas de todo el mundo”, a través del arte de Yayoi Kusama, quien se caracterizó por plasmar en sus obras modelos repetitivos que se convirtieron en su sello, puntos con colores vibrantes o formas que recordaban a espirales o redes. Sus piezas eran un verdadero paisaje psicodélico.

El Tip: Kusama dejó la pintura y empezó a crear esculturas blandas conocidas como Accumulations: objetos cotidianos.

Yayoi Kusama solía decir que pintaba tal como veía el mundo, producto de las alucinaciones que sufría desde la infancia, de acuerdo con la agencia AP. En diversas ocasiones estuvo internada en instituciones psiquiátricas.

Kusama también se caracterizó por traspasar las barreras de lo comercial con el arte, es recordado el proyecto que hizo con la marca de lujo Louis Vuitton en París, Francia, donde intervino la fachada de la casa de moda, llenándola de lunares de colores; también las cotizadas bolsas de la empresa en la que plasmó puntos de diversos tonos. También trabajó con Lancôme interviniendo el diseño de cosméticos.

Por otra parte, cada exposición que presentaba era toda una experiencia. En México es recordada la muestra Yayoi Kusama. Obsesión infinita, entre 2014 y 2015 en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo, donde presentó más de 100 obras de diversos formatos. Se convirtió en todo un fenómeno, porque hubo quienes acamparon para poder conseguir boletos.

Con su partida, Kusama deja un vacío en el arte, donde supo aportar una mirada vanguardista y compartió su mundo interior.