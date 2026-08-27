Inspira Isaac a jóvenes bailarines

El primer bailarín mexicano Isaac Hernández ya ve los frutos de impartir clases en México cada vez que trae la gala de Despertares, percibe que hay un mayor entusiasmo entre quienes buscan dedicarse al ballet.

“Viendo atrás, es un cambio muy radical lo que he visto en los participantes desde que empezamos Despertares y comencé a dar las clases magistrales. Los siento entusiasmados, ilusionados, comprometidos con su carrera y con su desempeño”, dijo en entrevista con La Razón Isaac Hernández, quien ayer impartió una clase magistral a 60 alumnos provenientes de Jalisco, Oaxaca, Chiapas y la Ciudad de México.

Ver este entusiasmo es algo que alegra al ganador del Benois de la Danse, pues asegura que antes percibía mucho desánimo entre quienes se preparaban para ser bailarines.

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El Dato: La mayoría de los estudiantes que acudieron a la clase fueron mujeres. Todos eran de nivel intermedio o avanzado.

“Me emociona mucho, porque antes había como un sentimiento de desesperanza, o como que no había posibilidades, y ahora ver las caras, ver cómo se comportan en las clases, cómo superan los retos, eso me inspira”, comentó.

Isaac Hernández sabe que las lecciones que dio no sólo fueron para quienes tomaron su clase, sino también para las personas que estuvieron como espectadores en el Teatro Raúl Flores Canelo del Centro Nacional de las Artes (Cenart).

“Los veía luchando por querer hacer las cosas bien, por intentarlo otra vez, y esas características son tan importantes para nuestra carrera y para todo lo que hagas en la vida. Me gustó mucho ver eso y creo que es la edición en la que más he visto ese carácter de salir adelante”, destacó el bailarín principal del American Ballet Theatre (ABT) de Nueva York.

EL BAILARÍN al corregir la técnica de los estudiantes ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Durante dos horas, el artista corrigió personalmente a los estudiantes. Y también les compartió cada una de las sensaciones que tenían que sentir en su cuerpo al hacer alguna secuencia, ya sea en la barra o al centro.

“No dejes colapsar tu torso cuando vayas al grand plié”, “sólida la cadera de apoyo al hacer tendus”, “cadera cuadrada y control en la pierna” — les dijo al ejecutar los grand battement —, y “los assemblés pueden salir detrás de tu torso” fueron algunas indicaciones que les dio.

Isaac Hernández recorría cada uno de los pasillos que quedaron entre las barras de ballet para observar a sus atentos alumnos y hacer correcciones, pero también para reconocer a quienes destacaban entre los demás: “Muy bonito”, le dijo a una niña llamada Camila, o chocó su mano con la de una joven para felicitarla por su ejecución impecable. Paolo también fue reconocido.

Isaac Hernández ve a una generación de estudiantes más ilusionada ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Isaac Hernández también les compartió enseñanzas y técnica para ejecutar un mejor passé. “¿Qué piensan que es lo que hace el passé?”, les preguntó. Tímidos, le respondieron que la rodilla. “A mí me gusta pensar que es el talón el que hace que el passé suba; pruébenlo”, les dijo.

Isaac Hernández se mostró cercano y hubo un momento en el que les preguntó si estaban cansados; nadie dijo que sí. “Yo normalmente me canso, no se preocupen, lo pueden admitir, levanten la mano”, les comentó y nadie mostró una pizca de cansancio. “Son valientes”, celebró.

Aunque más tarde, al final de la clase, una de las alumnas provenientes de Tecámac, Estado de México, confesó a este diario: “Estuvo muy pesada. Demasiado por hoy. Lo que me quedo es que, aunque supiera que lo estoy haciendo mal, seguir”.

ALUMNOS de cuatro ciudades tomaron la clase. ı Foto: Carlos Mora|La Razón

Isaac Hernández reconoció esa valentía. “Me gusta mucho su carácter; todos lucharon, aunque no les salían ciertas cosas, y eso es fundamental para lo que hacemos, porque en el momento en que dejas de exigirte es el final de tu carrera; es importante que se aferren a eso”, les dijo al final de la sesión.

Issac Hernández, quien ha pisado los más importantes teatros, también les dejó otra gran lección: “Exíjanse y disfruten lo que hacen; es un privilegio que poca gente tiene en el mundo”.

Y sí, fueron 60 los privilegiados que pudieron aprender de quien es hoy uno de los bailarines mexicanos más importantes a nivel internacional.

Ayer fue la primera actividad de su visita a México y el próximo sábado presentará la gran gala de Despertares en el Auditorio Nacional.