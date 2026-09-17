Galería Arróniz, dos décadas frente al arte

Cumplir 20 años de Galería Arróniz en el circuito del arte contemporáneo mexicano no es únicamente una fecha para celebrar: también implica detenerse, mirar lo construido y preguntarse qué sigue. Ésa es la reflexión que acompaña a Gustavo G. Arróniz, director y cofundador de la galería, que conmemora dos décadas de trayectoria con (Resonancias) Arróniz, un programa que se extenderá hasta diciembre y que comenzó con Habitar la Abstracción, una exposición colectiva curada por Cecilia Fajardo-Hill.

La muestra reúne a 20 artistas vinculados con la historia del espacio y forma parte de la quinta edición de Gama Week. Marcela Armas, Omar Barquet, Mónica Espinosa, Taka Fernández, Agustín González García, Mauro Giaconi, Madeline Jiménez, Perla Krauze, José Luis Landet, Almudena Lobera, Nicola López, Pablo López Luz, Fabiola Menchelli, Moris, Ishmael Randall Weeks, Ricardo Rendón, Danielle Tegeder, Rodrigo Valenzuela, José Vera Matos e Ícaro Zorbar conforman esta revisión de dos décadas de trabajo.

Para Gustavo G. Arróniz, la exposición también representa una oportunidad de trabajar con una figura cuya investigación dialoga con los intereses que han acompañado al proyecto desde sus comienzos. “La primera parte de nuestra celebración es esta exposición. Estamos muy contentos porque Cecilia Fajardo-Hill es una curadora muy importante a nivel internacional, que es parte de grandes muestras”, resaltó el director en entrevista con La Razón.

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BIOMBO ESPEJO, obra de Ishmael Randall-Weeks. ı Foto: Galería Arróniz

La propuesta parte de la abstracción y de distintas maneras por entender el espacio, pero también se encuentra profundamente ligada al inmueble de Tabasco 198, una construcción de 1919 que fue casa de la fotógrafa húngara Kati Horna. Esa memoria arquitectónica se incorpora al relato de la exposición y permite establecer una conexión entre distintas generaciones de creadores. La muestra está organizada alrededor de tres núcleos: Habitar el interior, Ruina-Paisaje y Adentro y afuera.

“Es una casa de 1919 que perteneció a la fotógrafa húngara surrealista Kati Horna. A partir de descubrir que eso fue su casa, se empieza a tejer todo el discurso de la muestra”, explicó el galerista.

Pero detrás de la celebración existe una pregunta más compleja: ¿qué significa mantener durante dos décadas una galería dedicada al arte contemporáneo en México? Para Arróniz, el desafío no ha sido menor. “Una galería comercial que pretende mostrar algo que no es necesario al día a día, pues es un reto gigantesco hacer de eso un negocio; además de tener buen olfato para la curaduría”, afirmó.

El galerista considera que todavía existe una brecha importante entre la oferta artística y el público que se acerca a ella. “Aunque reconozco un crecimiento en el número de espacios y en la aparición de nuevos creadores, promover y vender arte continúa siendo un ejercicio que requiere generar confianza y conocimiento”, dijo.

DESASTRE, pieza exhibida dentro de la exposición ı Foto: Galería Arróniz

“La actividad tiene mucho que ver con educar y convencer a que puede acceder a este mundo o al que quiere”, añadió.

Su propia relación con el arte comenzó mucho antes de Arróniz. Creció en un entorno relacionado con talleres, exposiciones y gráfica debido al trabajo de su madre, la promotora cultural Leticia Arróniz. Esa cercanía temprana terminó convirtiéndose en una vocación profesional que desembocó en la creación de la galería.

A lo largo de estas dos décadas, el proyecto también construyó redes fuera de México mediante ferias internacionales y colaboraciones con espacios de otros países. Para su director, esa expansión fue fundamental para acompañar las carreras de los artistas con los que trabajan y ampliar el alcance de la galería.

“Uno no deja de aprender y educarse. Es un mundo en donde, como un doctor, tienes que estar al día. La razón de tener una galería, antes que nada, para mí es promocionar a un grupo de artistas que siguen una línea y tienen una investigación profunda sobre mis propios intereses”, explicó el director de la galería.

Entre esos intereses están el espacio, la cultura y el sonido, un campo que cobrará especial relevancia durante el aniversario. La programación contempla activaciones sonoras y la recuperación de una acción realizada durante los primeros años del espacio, a partir de esculturas con tornamesas intervenidos.

“Estamos regresando un poco a ese inicio, con obras que sólo se presentaron por única ocasión en esos inicios de la galería y se van a volver a presentar ahora en el marco de esta celebración por 20 años”, adelantó.

La apuesta por el sonido también forma parte de una búsqueda más amplia: cuestionar qué puede ser una galería en una época dominada por las pantallas, las redes sociales y las nuevas tecnologías.

“Reconozco que la Inteligencia Artificial y las plataformas han transformado la promoción del arte, pero defiendo la experiencia presencial como algo que todavía resulta insustituible en el arte”, sostuvo.

Habitar la Abstracción

Exposición colectiva

Obras de 20 artistas

Abierta al público

Horario: 10 h a 18 h

Lugar: Tabasco 198, Roma, Ciudad de México.