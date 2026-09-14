Entretejen historia y proyectos de 200 arquitectas mexicanas

Los trabajos de Clara Porset, el proyecto de una pequeña capilla de Fernanda Canales, las historias visuales de Sandra Hernández y la participación de Aisha Ballesteros en Hotel Volga son parte de lo que se presenta en la exposición Entretejidas. Arquitectas mexicanas: presente, pasado y futuro, que reúne y valora a más de 200 profesionales de esta disciplina en nuestro país, detalló a La Razón la curadora Zaida Muxí Martínez.

La muestra, que forma parte del Festival Mextrópoli, reunirá en el Colegio de San Ildefonso, a partir del 17 de septiembre, 200 piezas, entre maquetas, fotografías, planos y libros.

“Hay una selección que se basa primero en conocer o en buscar a un grupo de arquitectas, que es como surge la exposición, que tienen entre 35 y 55 años aproximadamente. A partir de este grupo fuimos hablando, armando un entretejido”, explicó la curadora Zaida Muxí Martínez, arquitecta y urbanista argentina.

El Dato: Mextrópoli realizará conferencias en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, y contará con la presencia de Riken Yamamoto (Yokohama), ganador del Pritzker 2024.

Comentó que con esta exhibición se trata no de “mostrar la excepcionalidad, sino que las arquitectas somos muchas y estamos haciendo trabajos muy diversos; es necesario que se nos visibilice”.

La muestra, que tiene como eje una línea del tiempo en la que se entretejen las historias y relaciones profesionales de las arquitectas, recorre también los primeros cursos de arquitectura en la Antigua Academia de San Carlos, donde aparecen las primeras arquitectas y se fundan las diferentes carreras en el país.

“Se verá la exposición temporal en Columbus del equipo del estudio de Tatiana Dubau, el proyecto de una pequeña capilla de Fernanda Canales, proyectos más artísticos como el de Sandra

Hernández, quien es fotógrafa y que tiene como tres trabajos diferentes mostrados en la exhibición”, dijo.

Comentó que del proyecto Hotel Volga de Javier Sánchez Arquitectos, en el cual Aisha Ballesteros es una de las socias del estudio, se mostrará “la relación con los artesanos locales”.

Ruth Rivera, foto de 1960. ı Foto: Cortesía| Mextrópoli

“Vamos a ver la casa en Acapulco de Gabriela Carrillo, la de Dinorah Martínez Schulte, y su trabajo con manufactura digital. Vamos a ver libros producidos y editados por Arabella González Hueso en Guadalajara de su editorial Arquitónica”, añadió.

Zaida Muxí Martínez destacó que esta exposición es la primera en su tipo en América Latina y lo que pretende es quitar la idea de que son pocas las arquitectas mexicanas.

“Lo que es importante es ver que existe este universo de mujeres, porque realmente seguimos encontrándonos con que te dicen que en algunas conferencias no pueden invitar mujeres, porque no hay o porque siempre dicen que no, pues siempre llaman a la misma, entonces que entiendan que hay un mundo muy amplio de arquitectas”, expresó.

A lo largo de la muestra, el público conocerá cómo las mujeres se han ido insertando en esta profesión. La primera arquitecta en graduarse fue María Stella Flores Barroeta, quien participó en la construcción de Ciudad Universitaria.

Retrato de María Luisa Dehesa. ı Foto: Cortesía| Mextrópoli

“Sí vamos a ver algunas o también el papel muy variado y polifacético que tuvo Ruth Rivera Marín, quien vivió muy poco, pero tiene un papel muy relevante en muchos ámbitos de la cultura mexicana, además de construir y de proyectar edificios. O también el de Ana Beatriz Ashida Ochoa, la primera arquitecta egresada de la Universidad de Guadalajara”, compartió.

Se destacarán los grupos mixtos de los años 80, como el Nuño MacGregor De Buen Arquitectos, donde Clara de Buen es una de las tres socias. “Tiene un gran impacto en la construcción de infraestructuras, de equipamiento de viviendas en la Ciudad de México. También está cuando Susana García se une al taller de Francisco Serrano y forman el estudio conjunto que es muy reconocido en el país”, detalló.

Se expone además el proyecto de Luby Springall con Julio Gaeta. “Lo que tenemos expuesto aquí es el trabajo para la Catedral Celaya”, dijo.

Casa de Beatriz Ashida. ı Foto: Cortesía| Mextrópoli

También está representada Ana Lucía González Ibáñez, “quien fue la responsable de la transformación del espacio público de las colonias Roma y Condesa, también trabajó con Jorge LeGorreta en la recuperación del centro de la Ciudad de México”, concluyó.

La exhibición también permitirá conocer cuáles han sido las principales preocupaciones de las arquitectas mexicanas.

Entretejidas

Cuándo: del 17 de septiembre al 6 de diciembre

Dónde: Colegio de San Ildefonso

Horarios: martes a domingo de 11:00 a 18:00 horas