Buscan nuevos lectores para La Gatomaquia, de Lope de Vega

n año antes de su muerte, en 1634, Lope de Vega publicó La Gatomaquia, poema épico en el que a través del universo gatuno ahonda sobre el amor y, de paso, hace una sátira social. Aunque se considera un clásico de la literatura mundial, la dramaturga mexicana Brenda Escobedo lamenta que no se lea; por eso decidió traer al público esta obra con una lectura dramatizada.

“La Gatomaquia no se sigue leyendo nada y ése es el esfuerzo que hacemos en el espectáculo, recuperar la pasión por la lectura de Lope de Vega, por la lectura de los largos poemas del Siglo de Oro. Es saber que son cercanos a nosotros, aunque parezca que no”, comentó Brenda Escobedo en entrevista con La Razón.

Con las voces de Emilio Gavira y David Luque, La Gatomaquia llega hoy al Seminario de Cultura Mexicana a las 12:00 horas para recuperar la dimensión oral de la obra y redescubrir desde el humor y la interpretación actoral este poema de Lope de Vega.

“Es una partitura compleja y extraordinaria, que se necesita de dos primeros actores. Estar muy entrenado en artes escénicas y yo tengo la fortuna de trabajar con dos primeros actores del teatro español, que son Emilio Gavira y David Luque. Ésa ha sido la mayor de las facilidades para mí como dramaturga.

“Es llevar el poema al público y actualizarlo interpretándolo lo más sencillamente posible, haciendo una dramaturgia en donde la historia del triángulo amoroso se entienda muy bien y, sin embargo, sí mantener todo el color de la palabra de Lope de Vega. Hicimos una estructura de una hora de espectáculo”, explicó.

Brenda Escobedo comentó que buscan que, a través de la lectura dramatizada, los asistentes puedan imaginar cada una de las hilarantes situaciones que cuenta Lope de Vega.

“Lo que nosotros queremos es que la palabra de Lope de Vega esté tan bien dicha que te imagines todo lo que acontece. El poema es fantástico, porque es muy popular. Tienes muchas imágenes de los gatos en las cocinas, pero también de la comida, las salchichas, los quesos, los ratones y mucha visión mitológica de la guerra de Troya, pero vista de una manera muy irónica”, resaltó la dramaturga durante la charla.

Brenda Escobedo también señaló que el texto de Lope de Vega no pierde vigencia. “Es actual en tanto que es muy divertido. Es un gozo escucharlo, leerlo. En el primer nivel, el poema ya te gana por la grandísima observación del comportamiento de los gatos. Luego a eso le sumas que ese comportamiento está bañado con la idea que nosotros tenemos del amor y de los celos, porque es un triángulo amoroso entre gatos, lo que cuenta. Luego tienes otro nivel, que es toda la mitología de la guerra de Troya, toda esta manera de entender nuestra cultura”, destacó.

Comentó que el público se sentirá identificado con La Gatomaquia en muchos aspectos. “Todo lo humano que tiene que ver con los celos, la posesión, la traición. Nuestra cultura se ha esforzado en contarnos de otra manera la idea del amor, que no es tan posesivo ni celoso, pero el amor es celoso, posesivo y apasionado. El poema es un reflejo del ser humano, pero los protagonistas son gatos (Marramaquiz y Micifuf)”, abundó.

Brenda Escobedo dijo que espera que esta adaptación sea la invitación, no sólo para leer La Gatomaquia, sino para acercarse a la obra del prolífico poeta y dramaturgo Lope de Vega.

La Gatomaquia

Cuándo: Sábado 12 de septiembre

Dónde: Seminario de Cultura Mexicana

Horario: 12:00 horas

Entrada libre