Jack Quartet, atraído por obras que asumen riesgos

El JACK QUARTET, integrado por los violinistas Christopher Otto y Austin Wulliman, el violista John Pickford Richards y el violonchelista Jay Campbell, apuesta por difundir la música para cuarteto de cuerdas de los siglos XX y XXI y se interesa por tomar riesgos creativos, como su reciente participación en el disco Samuel Beckett: Stirrings Still, que se lanzó el 4 de septiembre. Con la composición de Trevor Bača y la narración de Paul Griffiths, el cuarteto puso música a la última obra en prosa de Samuel Beckett. “Me atraen los compositores que asumen riesgos y que son tenaces en su visión”, expresó ayer en conferencia de prensa virtual el violista John Pickford Richards.

“Estábamos ensayando una pieza que Trevor Bača había escrito para nosotros, cuando Paul Griffiths —quien siempre ha sido una especie de héroe para nosotros—, vino al ensayo para escuchar. La música que estábamos tocando le cautivó tanto que llevaba tiempo con la idea de encontrar a un compositor que escribiera música para la última obra de Samuel Beckett, Stirrings Still; se dio cuenta de que era el adecuado. Así que, aprovechando sus contactos con ECM, les expuso su visión, ellos aceptaron y el resto es historia”, contó John Pickford Richards.

Los músicos esperan interpretar el álbum en una próxima visita en México, pero por lo pronto, preparan un recital que incluirá Cenk Ergun: Celare (2016) y Sonare (2015); Keir GoGwilt: Treatise on Limited Freedoms: Future Mode I (2024); Juri Seo: New Work (title TBD) (2026), y Austin Wulliman: Escape Rites (2025). Será a las 18:00 horas el 3 de octubre en la Sala Carlos Chávez del CCU, en el Festival CulturaUNAM.

La selección refleja su visión. “Es el reto que nos da energía todos los días, abrir el estuche y tocar, explorar con compositores”, dijo Austin Wulliman.

RECITAL DE JACK QUARTET

CUÁNDO: 3 de octubre

DÓNDE: Sala Carlos Chávez del CCU

HORARIO: 18:00 horas

LOCALIDADES: $200