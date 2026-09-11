Ian McEwan: Hay un pesimismo colectivo paralizador

En la novela Lo que podemos saber (Anagrama, 2026), el escritor británico Ian McEwan presenta un futuro distópico. Sitúa su historia en 2119, año en el que ya hubo enfrentamientos nucleares, un tsunami y en el cual Nigeria es una potencia mundial y Estados Unidos está en constantes conflictos. El autor dice que el libro “no es una predicción” y que no piensa que nuestro futuro sea apocalíptico; sin embargo, que sí ve una problemática generalizada en la actualidad: “Un pesimismo colectivo” del que es necesario salir.

“Hay un último problema casi holístico que lo abraza todo, el cambio climático y los problemas de la IA o de la guerra nuclear, un pesimismo colectivo que tiene a su vez un efecto paralizador. Una especie de pegamento metafísico que se nos pone encima. Hay un elemento de optimismo necesario en esta novela. Mantener el optimismo es lo que podemos hacer por personas que no conoceremos en el futuro. Intentar escapar de ese pegamento que nos paraliza”, expresó ayer Ian McEwan, en una conferencia de prensa con medios de Hispanoamérica.

El escritor, quien es considerado uno de los mejores novelistas, dijo que para salir de este “pesimismo paralizador” será indispensable una gran sacudida.

“Seguramente necesitaremos una catástrofe o dos para que nuestra mente realmente se centre”, dijo.

Fue más allá. “Lo mejor que podría pasarnos es una nueva administración en Estados Unidos con un poco más de brújula moral. Habría estado muy bien que Trump hubiera ganado el segundo mandato inmediatamente y no hubiera tenido tiempo para planear esa segunda versión. Ahora igual tendríamos un líder más joven que lo replanteará todo”, dijo.

En Lo que podemos saber, los personajes que están ante un mundo lleno de desastre y destrucción miran hacia el pasado con fascinación, con lo cual el escritor británico plantea preguntas sobre cómo nos verán las generaciones futuras a través de la huella digital que dejemos, ya sea en las redes sociales o en los correos.

Al respecto, Ian McEwan no es tan optimista, ya que considera que en la actualidad estamos tan expuestos que es difícil mostrarnos de manera profunda, a diferencia de lo que ocurre con las cartas del pasado que consultamos para conocer aspectos de la vida de una persona.

“Es más divertido investigar a alguien que escribía cartas, que un futuro investigando sobre gente de nuestra era. Mi punto de vista es que seremos como muy copiosos, por así decirlo, si Internet sobrevive, los investigadores futuros tendrán muchísimo material, pero a expensas de falta de profundidad. No vamos a ver el alma desnuda de las personas, porque pocas se escriben de persona a persona”, externó.

En su novela, el protagonista, Thomas Metcalfe, un solitario académico investiga qué sucedió en la llamada Segunda Cena Inmortal, celebrada en 2014. Se obsesiona con “Una corona para Vivien”, un poema de amor de Francis Blundy, el cual leyó en la cena en la que reunió a sus amigos literatos.

Dicho texto se perdió y Thomas Metcalfe se da a la tarea de reconstruir lo que ocurrió en ese encuentro, mediante los correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y todo tipo de registro digital.

“Comparado con la época en la que empecé a escribir cuando era joven. La privacidad está amenazada, pero más importante, el arte de la soledad, el gusto por la soledad. Pensamos que podemos vivir libremente, pero hay menos silencio, menos privacidad, menos capacidad de dejar simplemente tu mente imaginar, navegar”, lamentó.

Dijo que su novela nació de su “amor por la biografía literaria”, pero también es un “himno, una celebración a la poesía”.

“La poesía fue mi primer amor. Aunque yo hice dos o tres intentos de escribir poemas, soy básicamente lector de poesía”, compartió antes de despedirse, conectado por Zoom desde el estudio de su casa, desde donde se apreciaba su vasta biblioteca personal.

La crítica internacional ha comentado que Lo que podemos saber es una de sus mejores novelas.

LO QUE PODEMOS SABER

AUTOR: Ian McEwan

GÉNERO: Novela

EDITORIAL: Anagrama

AÑO: 2026

OTROS LIBROS DEL AUTOR

El jardín del cemento, 1978

El inocente, 1995

Ámsterdam, 1998

Expiación, 2001

Chesil Beach, 2007