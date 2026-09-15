Bibiana Belsasso traslada Sin bajar la guardia a la TV

Después de la publicación del libro Sin bajar la guardia. Manual de seguridad personal (Planeta, 2025), la periodista Bibiana Belsasso extiende este proyecto a la televisión, a través de un programa en el que también, de la mano de especialistas, brindará información para prevenir delitos en la vida diaria de las personas, adelantó en entrevista con La Razón.

“Empezaremos un programa que también se titula Sin bajar la guardia y hablaremos de temas de prevención de delitos. Platicaremos con la gente y con la comunidad sobre situaciones que les hayan sucedido e iremos con las autoridades para que les den respuestas a esas personas”, compartió Bibiana Belsasso, columnista en el diario La Razón.

La periodista detalló que el programa comenzará a mediados de octubre por la señal de adn Noticias. Serán ocho episodios en los que se abordarán los delitos de más incidencia, como la extorsión o el robo.

TE RECOMENDAMOS: Exposición en San Ildefonso Entretejen historia y proyectos de 200 arquitectas mexicanas

El Dato: La periodista es coconductora del programa Todo Personal junto con Jorge Fernández Menéndez, un espacio emblemático transmitido por adn 40.

“Me gustaría mucho que la gente me mandara sus testimonios, me dijera lo que le está sucediendo o cuáles son los temas que más le interesan para poderlos abordar. Por ejemplo, ¿qué hacer si vas al parque y te ataca un perro? ¿Cómo defenderte? ¿Qué hacer si un perro ataca al tuyo? ¿Cómo puedes o debes reaccionar?”, comentó.

El libro que antecede al próximo programa televisivo, Sin bajar la guardia. Manual de seguridad personal nació de su inquietud por lo que enfrentan las personas en su vida cotidiana, luego de décadas de cubrir temas de seguridad nacional, pues, dijo, que eran los delitos que más temía incluso ella.

“Llevo más de dos décadas trabajando temas de seguridad nacional, de crimen organizado, de cubrir las historias en los grandes laboratorios, los operativos, los grupos criminales. Paradójicamente, eso no me da miedo, porque siento que es algo muy lejano.

“Lo que sí me preocupa mucho es la seguridad de la gente que quiero y la personal. Que no vayan a extorsionar a un tío, que no asalten a un sobrino, que no le metan alguna droga a algún amigo de mis hijos en el antro. Es lo que más me preocupa, porque es la que nos afecta mayormente todos los días”, compartió la también conductora.

En la obra, de la mano de especialistas como la psicóloga Mónica Schapira, el experto en defensa personal Jorge Guzmán Meyer o la activista defensora de los derechos humanos Jacqueline L’Hoist, brinda herramientas sobre qué hacer en caso de robo, extorsión, violencia familiar, delitos cibernéticos y consumo de drogas, entre otros más.

“Hay un almirante de la Marina que te dice que 80 por ciento de los delitos se pueden prevenir, 15 por ciento de que tengas un desenlace

catastrófico es tu manera de reaccionar, y cinco por ciento es la suerte. Se tiene un alto porcentaje de que si estás preparado, puedes prevenir, protegerte y proteger a los tuyos”, externó Bibiana Belsasso sobre lo que también motivó el libro.

La periodista comentó que quiso incluir cómo prevenir la extorsión, la violencia intrafamiliar y el abuso infantil, porque son crímenes que van al alza en el país. En el caso del primero, incluso cada vez se diversifica.

“Hay nuevas modalidades de extorsionar, sobre todo el cibercriminal, con un audio, algún mensaje, una voz que saquen de alguna red social tuya. Incluso ya se puede hacer en video, te pueden mandar un clip de alguien que tú quieras y tienes también que saber identificar este tipo de situaciones. Es bien importante platicar, sobre todo con nuestros adultos mayores”, comentó Bibiana Belsasso.

La columnista presentará el libro el jueves en el Club de los Industriales, donde hará una firma de autógrafos.

SIN BAJAR LA GUARDIA. MANUAL DE SEGURIDAD PERSONAL ı Foto: Especial

Sin bajar la guardia. Manual de seguridad personal

Autora: Bibiana Belsasso

Editorial: Planeta

Año: 2025