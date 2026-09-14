Pedro Sola entra a La Granja VIP y redes reaccionan: ‘Llegó a limpiar su imagen’| VIDEO

Este lunes tras darse a conocer el primer eliminado de La Granja VIP 2026, llegó al programa en la mañana Pedrito Sola, el polémico conductor que hace unos meses fue severamente criticado por hacer comentarios contra perros.

Ahora, el financiero será el aprendíz de Tío Pepe y estará encargado de realizar actividades en el programa relacionadas con los animales que deben cuidar en sus inmediaciones como gallinas, vacas y más.

Pedro Sola después de su funa, ahora es el gato del Tío Pepe JAJAJAJA#LaGranjaVIP pic.twitter.com/3tSVF1FZK4 — Axolo Dean (@AxoloDEAN) September 7, 2026

Así llegó Pedro Sola a La Granja VIP

Fue mientras el Tïo Pepe platicaba con los habitantes de La Granja VIP sobre cómo están próximos a recibir a una yegua cargada. “Nos visita un personaje muy querido y especial que ahí viene”, dijo el granjero antes de que las cámaras enfocaran a Pedrito Sola.

El conductor de Ventaneando iba avanzando hacia los famosos a paso lento con ayuda de un bastón mientras sostenía un ramo de flores para a Virgen de Guadalupe y con una vestimenta de acuerdo con la ocasión.

El famoso colocó el ramo ante la Virgen y tras un momento de contemplación, se dirigió con los famosos que lo alentaban. Algunos habitantes como Ivonne Montero se acercaron a saludarlo primero y asegurarse de su seguridad.

Llego el fanático de los animales Pedrito Sola 😂#LaGranjaVIP pic.twitter.com/XPdHhcqoJK — karina (@rinagy) September 14, 2026

Fue por este motivo que varios hombres llegaron para cargar a Pedro hasta donde estaban el resto de los participantes. “Qué maravilla, peso 80 kilos ¿eh?" dijo mientras era llevado por los jóvenes, “creo que ya puedo caminar”, dijo y lo pusieron en el suelo.

“Qué gusto me da verlos a todos”, dijo mientras platicaba con algunos participantes a quienes conoce de su amplia trayectoria en la televisión. Fue recibido de manera efusiva por los presentes.

Tío Pepe aclaró que Pedro Sola venía “en calidad de practicante”, ante lo que el conductor respondió, “así es, a aprender cómo es este asunto de La Granja. Cómo se cuidan a los animales, cómo se protegen”, dijo.

ya llegó pedrito a limpiar su imagen jajajajajac#LaGranjaVIP pic.twitter.com/nzG5A3Nw0o — josué 🦂 (@tppkos) September 14, 2026

“Yo realmente no tengo una historia con animales”, se sinceró al mencionar que en su vida ha tenido mascotas en casa, “me gusta ver (a las mascotas) no soy de andar apapachando”, admitió.

Aseguró que le parece que la experiencia de estar con animales vivos le parece interesante. “Quiero aprender y disfrutar con este enorme grupo. Ya nos iremos conociendo”, dijo él.

El público reaccionó al señalar que este es un modo en que Pedro Sola busca lavar su imagen después de ser señalado por sus comentarios polémicos sobre las mascotas. Algunos comentarios son:

“Ya llegó Pedrito a limpiar su imagen”.

“Para subir el raiting”.

“Es en serio Pedro Sola , el que desea que pateen animales, ¿es para ayudarle a recuperar su imagen? como que no paso nada. Ojalá y Niurka le haga la vida de cuadritos”.

“Un lavarle la imagen a Pedro Sola...”

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