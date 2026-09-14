Mercedes Roa: Edad, de dónde es, a qué equipo le va, fotos y videos más virales

Mercedes Roa se ha consolidado como una de las figuras más influyentes en el entretenimiento digital y el deporte en América Latina, captando la atención de millones de seguidores a través de sus plataformas sociales.

Con una trayectoria marcada por el talento técnico, la presidencia de proyectos deportivos mediáticos y colaboraciones con leyendas del fútbol internacional, la creadora de contenido mexicana continúa generando gran curiosidad entre el público sobre su vida personal y profesional.

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa es una de las creadoras de contenido e influencers más reconocidas de México en el ámbito deportivo. Nació el 24 de abril de 2000 en México y actualmente tiene 26 años.

Su salto a la fama se dio a través de TikTok e Instagram, donde se consolidó como pionera femenina en la creación de tutoriales de fútbol callejero, consejos técnicos de tiro, dominadas y retos de habilidad.

En cuanto a sus aficiones deportivas, ha expresado internacionalmente una simpatía genuina por el club argentino Boca Juniors. Además, en el ámbito digital estuvo fuertemente vinculada como presidenta del equipo ficticio llevado a la vida real Club de Cuervos en la Kings League Américas.

Este rol lo desempeñó entre 2023 y 2024 acumulando gran relevancia mediática dentro de la comunidad de streaming. Sus fotos y contenidos más virales abarcan desde dinámicas de habilidad con el balón en parques urbanos hasta colaboraciones en estadios de nivel mundial.

Entre sus publicaciones más populares destacan sus fotos y videos colaborando con astros del fútbol mundial como David Beckham o jugadores del Manchester City, sus coberturas asistiendo a eventos internacionales de la FIFA y sus apariciones en eventos masivos de combate e influencia como Supernova Strikers.

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