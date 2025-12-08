¡Triste noticia! Mercedes Roa fue atacada brutalmente en Francia y de momento se encuentra hospitalizada

El mundo de las redes sociales recibió una pésima noticia este lunes, pues la creadora de contenido mexicana, Mercedes Roa, fue atacada brutalmente en el centro de la ciudad de Marsella, Francia. La influencer futbolista sufrió heridas leves y fue atendida por bomberos tras lo ocurrido en Europa.

De acuerdo con el medio Le Figaro, Mercedes Roa se encontraba en la ciudad de Marsella para estar en el partido de la Liga Universe, el cual se llevó a cabo en el Estadio Velódromo, casa del Olympique de Marsella. La misma fuente indica que después del evento, la mexicana se encontraba en el barrio de la Ópera alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando uno de sus amigos fue atacado por un grupo de jóvenes y ella estuvo involucrada.

El partido al que asistió Mercedes Roa reunió a grandes figuras del balompié internacional como Zinedine Zidane, Franck Ribéry y Gerard Piqué, quienes estuvieron derrochando magia en la cancha del Estadio Velódromo en un partido de leyendas, el cual terminó en tragedia para la mexicana.

Marseille : l'influenceuse et footballeuse mexicaine, Mercedes Roa, agressée dans le quartier de l'Opéra pic.twitter.com/Qnf3zjKMFf — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) December 8, 2025

Esto fue lo que ocurrió con Mercedes Roa en Francia

Con información de la prensa francesa y algunos testimonios recolectados en el lugar de los hechos, Mercedes Roa intentó ayudar a su amiga que estaba siendo agredida por cuatro personas y, al momento de auxiliarla, la influencer mexicana también fue agredida y terminó lesionada, aunque esto continúa bajo investigación.

Afortunadamente para la influencer de futbol, a pesar de que los agresores abandonaron el lugar de los hechos, la policía de la ciudad logró detener a tres de ellos a escasos minutos de lo ocurrido.

Desafortunadamente, Mercedes Roa fue trasladada al hospital más cercano junto a su amiga, donde fue atendida por médicos por las heridas que presentaba, que según los reportes iniciales, fueron catalogadas como leves, aunque la mexicana aún no ha hablado al respecto en sus redes sociales.

¿Qué ocurrirá con los agresores de Mercedes Roa?

Mercedes Roa y su amiga continúan en el hospital bajo observación después de lo ocurrido en la ciudad de Marsella, Francia; sin embargo, lo que sus seguidores se preguntan es lo que ocurrirá con los agresores de la influencer mexicana.

De momento, las autoridades en Francia mantienen abierto el caso y continúan recolectando testimonios para saber a fondo qué fue lo que ocurrió en la madrugada del lunes; sin embargo, la creadora de contenido mexicana ya realizó su denuncia a la policía del lugar, junto a la de algunas personas más.

Los presuntos agresores ahora enfrentan graves acusaciones por lo ocurrido, algunas de ellas por agresión con agravantes, así que es cuestión de tiempo conocer el castigo que se les dictará a estas personas por lo ocurrido con Mercedes Roa.

DCO