El VIDEO de Mercedes Roa y su agresión que quieren ver

La influencer mexicana Mercedes Roa fue agredida brutalmente cuando se encontraba en Francia, la joven fue llevada al hospital y las autoridades de ese país inmediatamente mencionaron que brindaron ayuda a la creadora de contenido y a sus amigos que la acompañaban durante el ataque.

Los fans de la estrella de Internet están muy preocupados porque la famosa aún no se ha pronunciado en redes sociales sobre lo sucedido, pese a que la joven ya habría salido del hospital.

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

El incidente con Mercedes Roa ocurrió en la madrugada del 8 de diciembre de 2025 en el barrio de la Ópera, en el centro de Marsella, Francia.

Según reportes de medios franceses como La Provence y Le Figaro, Roa y sus acompañantes, incluyendo un amigo mexicano y dos franceses, fueron agredidos por un grupo de, al menos, cuatro jóvenes ebrios mientras esperaban un taxi alrededor de las 6:00 de la mañana.

El altercado comenzó cuando uno de ellos pidió fuego para fumar, lo que escaló a golpes. Roa intervino para defender a una amiga, resultando herida junto con ella.

Fueron hospitalizadas brevemente para observación, pero ya fueron dadas de alta y presentaron una denuncia en la comisaría local. Tres agresores fueron detenidos, y el alcalde de Marsella,

Benoît Payan, a través de las redes sociales, publicó un mensaje para informar que va a ofrecer todo el apoyo para que la joven y sus amigos reciban la atención y la justicia que merecen.

Dónde ver el video de la agresión a Mercedes Roa

Se sabe que las cámaras de seguridad sí captaron el momento de la agresión y que fue gracias a esos videos que las autoridades llegaron rápidamente al lugar de los hechos.

Sin embargo, por el momento no se ha filtrado el video de la agresión a Mercedes Roa, aunque algunos usuarios digan que lo tienen es falso, las autoridades de Francia aún no lo dan a conocer.

Pero se espera que en las próximas horas o días, la influencer mexicana de deportes haga un comentario público para hablar de su situación y de cómo se encuentra actualmente, tras todo lo sucedido.