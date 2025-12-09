Mercedes Roa rompe el silencio sobre el ataque que sufrió: ‘Nadie nos ayudó’ | VIDEO

Mercedes Roa publicó un video en sus redes sociales para hablar del terrible momento que vivió en Francia, cuando ella y sus amigos fueron agredidos por un grupo de jóvenes armados.

La creadora de contenido compartió su experiencia en la que señaló que no quería grabar nada porque estaba mal y no quería que sus fans la vieran así.

Sin embargo, la joven se armó de valor para contar con detalles y evidencias de video todo lo que sucedió y lo calificó como una doble agresión, no solo por lo de los sujetos que la atacaron, sino también por parte del personal médico de Francia.

Mercedes Roa cuenta qué le pasó en Francia

Mercedes Roa contó que ella estaba con sus amigos esperando su taxi en el barrio de la Ópera, en el centro de Marsella, Francia.

Dijo que ella estaba con dos amigas y un amigo, éste último le preguntó a un grupo de sujetos que estaban cerca que si tenían encendedor, a lo que ellos dijeron que no, que solo tenían cocaína. El amigo de Mercedes dijo que él no estaba interesado en nada de eso, pero el tipo le respondió que no era para él la propuesta, sino para las mujeres.

Mercedes mencionó que sus amigas sí hablaban francés y ella estaban intentando hablar con los tipos para decir que no querían drogas.

Sin embargo, los sujetos se pusieron violentos y los empezaron a perseguir, a su amigo lo empezaron a golpear, Mercedes intentó detener la agresión, pero a ella también le tocó que le pegaran.

La influencer señaló que uno de los sujetos que los empezó a perseguir se estaba buscando algo en el cuerpo, pero no lo encontró y se trataba de un cuchillo, pero por fortuna el tipo perdió el arma blanca. La famosa mencionó que de no haber sido por eso quizá no estaría contando lo sucedido.

La joven recordó que nadie de las personas que estaban alrededor, que eran trabajadores de limpieza, intervino para ayudar, sino hasta que unas personas en una camioneta la ayudaron y llamaron a las autoridades.

La creadora de contenido señaló que a ella y a su amigo los llevaron al hospital, en donde estuvieron horas sin ser atendidos, pues afirmó que nadie del personal les quería hacer caso.

La famosa se quejó de que ninguno del personal médico quería hablar en inglés para ayudarla, que fue hasta que empezó a grabar con sus lentes de meta que se acercaron. En su clip en el que contó lo que sucedió, la estrella de Internet publicó fragmentos de videos en donde se puede ver al personal del hospital sacándola y diciéndole que no grabe. “Fuimos agredidos dos veces”, dijo.

Mercedes Roa señaló que se fue a su hotel y que ahí estaban los policías esperándola para llevarla a la comisaría a que fuera a dar su declaración. Esto gracias a que sus amigas se fueron primero a la comisaría y contaron a las autoridades que Mercedes era invitada a un evento deportivo.

Mencionó que por eso la ayudaron los policías cuando regresó por ser creadora de contenido. Sin embargo, aclaró que no fue una pelea, sino que fue un ataque porque ella y sus amigos no se podían defender.

Finalmente, agradeció el apoyo de sus fans y comentó que se trasladó a Barcelona tras la terrible experiencia en Francia.