El último VIDEO de Mercedes Roa antes de ser atacada

El estado de salud de Mercedes Roa ha generado preocupación en redes sociales después de que se dio a conocer que tuvo que ser hospitalizada por un ataque que vivió en Marsella al tratar de intervenir para ayudar a una amiga en una pelea.

A través de redes sociales, varios de los seguidores de Mercedes Roa desean saber más sobre su estado de salud, a pesar de que en sus redes sociales se ha mantenido en silencio debido a que la joven se encuentra en recuperación y atraviesa un momento lleno de vulnerabilidad.

Antes de ser hospitalizada, la joven había realizado un par de publicaciones en sus redes sociales. Si bien durante el accidente se encontraba en Francia para ver un partido, días antes estuvo en otro importante evento para el mundo futbolístico.

Se trató del sorteo del Mundial 2026, donde la joven estuvo presente en la alfombra roja del evento. En ese sentido, en su último video muestra cuáles son las celebridades que pasan por la alfombra y se acercan a saludar y quiénes ignoran.

Es así como muestra a los famosos que se acercan y quiénes no lo hacen. El video obtuvo buena recepción y varios comentarios de usuarios en redes sociales que opinaron sobre los deportistas, políticos y músicos que aparecían según su comportamiento.

Por lo general, los videos de Mercedes suelen estar relacionados con el fútbol, aunque también tiene otros que muestran situaciones de su día a día o eventos un poco diferentes, aunque generalmente busca la manera de relacionarlos con el deporte.

Algunas reacciones al video son:

"Imagínate que ROBERTO CARLOS se te acerque para saludarte con un abrazo".

"Me muero con Robbie Williams jejejeje “.

“Robbie Williams es el aura en persona“.

Cabe mencionar que algunas personas también escribieron en los comentarios queriendo saber más del estado de salud de Mercedes, aunque su amigo Pipe aseguró que ella hablará cuando se sienta preparada. En TikTok, sus videos más virales la muestran con astros del fútbol soccer o realizando otras actividades relacionadas con el soccer.