Mercedes Roa es hospitalizada tras sufrir ataque en Marsella, ¿Cuál es su estado de salud?

La creadora de contenido mexicana Mercedes Roa, conocida por sus videos sobre fútbol, sufrió un ataque en Marsella este lunes y fue hospitalizada tras los hechos, de acuerdo con reportes de medios de comunicación franceses.

¿Qué le pasó a Mercedes Roa?

El medio francés Le Figaro reporta que Mercedes Roa resultó herida por una pelea entre varias personas que fueron detenidas en el centro de Marsella. Se detalla que la joven se reunió con amigos en el barrio de La Ópera después de asistir a un evento de fútbol.

Marseille : l'influenceuse et footballeuse mexicaine, Mercedes Roa, agressée dans le quartier de l'Opéra pic.twitter.com/Qnf3zjKMFf — BFM Marseille Provence (@BFMMarseille) December 8, 2025

Roa viajó a Francia para asistir al partido de la Liga Universe en el Estadio Velódromo donde estuvo con ex futbolistas como Zinédine Zidane Frank Ribéry y Gerard Piqué.

La joven fue atacada después de que intentó intervenir en defensa de una amiga que recibió agresiones por al menos cuatro individuos por causas desconocidas.

Tanto de la creadora de contenido como su amiga recibieron ayuda por parte de la Policía municipal que fue alertada por la Central de Vigilancia Urbana y fueron trasladadas al hospital por parte de un vehículo de bomberos.

Tres de los agresores fueron detenidos y se presentaron las denuncias que los acusan de agresión con agravantes. El alcalde de Marsella, Benoît Payan, ofreció su apoyo al influencer y a sus amigas después de los hechos, por lo que ya hay una investigación en curso.

J’adresse tout mon soutien à Mercedes Roa et ses amis, victimes de cette agression inadmissible.

Merci à nos policiers municipaux pour l’interpellation rapide des agresseurs, justice doit être faite dans les plus brefs délais. https://t.co/LqkV9zQUVp — Benoît Payan (@BenoitPayan) December 8, 2025

“Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes Roa y sus amigas, víctimas de este ataque inaceptable. Agradezco a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los agresores; la justicia debe hacerse lo antes posible”, indicó el alcalde. De momento, Mercedes no ha emitido comentarios en torno a su estado de salud.

“No quería abordar el tema, pues no me corresponde a mí hacerlo; sin embargo, dado que la información ya comienza a circular en México, únicamente quiero aclarar que se encuentra bien y fuera de peligro. Ella saldrá a hablar del tema cuando lo considere necesario“, aclaró por otro lado su amigo Pipe.

¿Quién es Mercedes Roa?

Mercedes Roa ha ganado popularidad en redes sociales, ya que es considerada como una de las creadoras de contenido del fútbol más destacadas, pues se le ha visto en eventos exclusivos y más posicionada dentro del fútbol mundial.

En Instagram cuenta con más de 2.3 millones y en TikTok cuenta con más de 11.9, dejando en claro su impacto mediático dentro del balompié en la actualidad.