Así fue el paso de Mercedes Roa por Club de Cuervos y otras agresiones que ha sufrido

Mercedes Roa se ha vuelto tendencia por la agresión que sufrió en Marsella, Francia, que la ha llevado a ser hospitalizada y a mantenerse en silencio en redes sociales. Sin embargo, esta no es la primera vez que sufre un ataque en su contra.

En el 2023, Mercedes Roa dio mucho de qué hablar al convertirse en presidenta de Club de Cuervos, el equipo de la Kings League, una noticia que sorprendió y emocionó a muchos, pero que también desató varios señalamientos.

Esto llevó a que la mujer renunciara al cargo tiempo después, tras revelar que vivía ataques constantes y fuertes críticas por parte de la afición de la Kings League.

“Ya no soy presidenta de Club de Cuervos, hace un tiempo tuvimos una reunión y me dijeron: ‘Los comentarios misóginos y de hate recibes y que recibe el equipo por ti es algo que no esperábamos y que no queremos que por ahí vaya la conversación, por lo tanto, ya no queremos que seas la presidenta de Cuervos’”, declaró en el 2024 al anunciar su renuncia.

Ella admitió que por su parte, las críticas no le afectaban, por lo que no se había planteado abandonar la liga: “Yo juego futbol desde chica y llevo cuatro años en redes, esos comentarios los he recibido siempre”, resaltó.

“En la Kings League se multiplicó muchísimo el hate, yo entré en una depresión fuertísima y tenía ansiedad, dormía muy poco, hubo semanas en donde lloraba todas las noches y aún así yo no hubiera renunciado”, señaló.

Roa señaló que ella no tenía ninguna inherencia en el club y que “jamás tuvo el apoyo de nadie de Cuervos”, pues asegura que la desplazaban de todos los ámbitos, desde lo deportivo hasta la creación de contenido.

Si bien esta no fue una agresión física como la que sufrió Mercedes Roa en Marsella, fue una situación violenta virtual que también afectó su estado emocional y físico.