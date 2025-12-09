¿De dónde es Mercedes Roa?

Mercedes Roa se ha convertido en tendencia desde que se dio a conocer que vivió un accidente en Francia, pues la joven mexicana era una figura reconocida en el mundo digital gracias a su enfoque en el futbol y la cultura que lo rodea.

A través de los años, Mercedes Roa ha llamado la atención por sus videos que comenzaron con trucos improvisados en parques; ahora, pida algunos de los escenarios más emblemáticos del planeta, codeándose con astros del deporte.

“Hago videos de futbol más que de cualquier otra cosa, fui de las primeras en México, pero ahora hay muchas más y eso me hace feliz (...) siempre me inspiré en otros youtubers como Isra o el Werever, pero nunca me atreví a seguir sus pasos hasta ese momento”.

La joven es de CDMX y nació el 24 de abril del año 2000, por lo que actualmente tiene 25 años de edad. Empezó su carrera como futbolista en categorías inferiores y de estilo callejero.

Posteriormente decidió compartir sus habilidades, además de dar consejos para mejorar la técnica a través de TikTok, donde cuenta con más de 11 millones de seguidores.

En 2023, fue presidenta del Club de Cuervos de la Kings League, siendo parte de la organización hasta 2024, cuando decidió renunciar por el acoso digital que recibía por parte de aficionados de la liga.

Este año, formó parte de Supernova Strikers, donde luchó contra la creadora de contenido argentina, Milica. Recientemente, la joven volvió a ser noticia porque recibió un ataque físico que la llevó a ser hospitalizada en la madrugada del lunes 8 de diciembre en Marsella, Francia.

Roa viajó a Francia para asistir al partido de la Liga Universe en el Estadio Velódromo donde estuvo con ex futbolistas como Zinédine Zidane Frank Ribéry y Gerard Piqué. La joven fue atacada después de que intentó intervenir en defensa de una amiga que recibió agresiones por al menos cuatro individuos por causas desconocidas.