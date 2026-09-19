J Balvin y Valentina Ferrer confirmaron hace unos días que se separaron, noticia que sorprendió al mundo del entretenimiento latino. Tras casi una década juntos y un hijo en común, la pareja anunció hace apenas unos días que había decidido tomar caminos distintos.

Sin embargo, un gesto del reguetonero colombiano hacia su expareja ha despertado rumores de una posible reconciliación y, al mismo tiempo, polémica.

¿Reconciliación? J Balvin dedica tierno mensaje a Valentina Ferrer

Valentina Ferrer está de fiesta pues cumplió 33 años este 19 de septiembre. Pero quien sorprendió a miles de usuarios fue J Balvin, quien compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales dedicado a la modelo y madre de su hijo.

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Acompañado de fotografías de la argentina, el intérprete de “Mi Gente” escribió: “Hoy celebro tu vida, Vale”.

“Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti.

“Hay personas que merecen todas las flores, no sólo por lo que hacen, sino por lo que son.

Además, J Balvin destacó las cualidades de Ferrer: “Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría”.

El cantante colombiano también resaltó el papel de Valentina como madre de Río, el hijo que ambos procrearon, y cerró con una bendición: “Que Dios te cuide, te bendiga y te devuelva multiplicado todo el amor y toda la luz que das. Feliz cumpleaños, Vale”.

El mensaje llega apenas tres días después de que Ferrer confirmara públicamente su separación del intérprete. En sus historias de Instagram, la modelo explicó que la decisión fue tomada “desde el amor y el respeto” y que su prioridad seguirá siendo el bienestar de su hijo.

Algunos usuarios comentaron en la publicación su sorpresa ante el tierno mensaje de J Balvin, pues mientras estaba con Valentina solía hacer comentarios denigrantes y que ridiculizaban a la modelo.

“Los hombres cuando las mujeres se cansan:”

“Terminamos, pero el community manager quedó trabajando”

“Ahora ya SI la publicas y ya merece protagonismo en tu vida? YA PA QUÉ!!!!!!”

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