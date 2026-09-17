Luego de que la modelo argentina Valentina Ferrer anunciara su separación del reguetonero colombiano J Balvin, el interés del público se ha volcado hacia la vida personal de la ex Miss Argentina.

La pareja, que compartió casi una década juntos, se convirtió en una de las más famosas y queridas del mundo del entretenimiento latino. Ahora, tras anunciar su ruptura, muchos se preguntan cuántos hijos tuvieron y cómo fue su relación; en La Razón te contamos.

¿Quién es Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer nació en Córdoba, Argentina, en 1993. Se coronó como Miss Argentina 2014 y representó a su país en el certamen de Miss Universo, donde logró posicionarse entre las diez finalistas.

Su carrera como modelo la llevó a desfilar en pasarelas internacionales y a aparecer en portadas de revistas como Vogue y Harper’s Bazaar. Además, incursionó en la actuación con participaciones en televisión y videoclips de artistas como Enrique Iglesias.

Su vida personal dio un giro en 2018, cuando conoció a J Balvin durante la grabación del video musical “Sigo Extrañándote”. Desde entonces iniciaron una relación que se mantuvo estable por varios años y se convirtieron en una de las parejas más seguidas en redes sociales.

Actualmente Valentina Ferrer tiene más de 4.7 millones de seguidores en Instagram.

J Balvin y Valentina Ferrer ı Foto: Especial

¿Cuántos hijos tiene Valentina Ferrer con J Balvin?

En abril de 2021, Valentina Ferrer y J Balvin anunciaron su embarazo en Vogue México. Poco después, en junio de ese mismo año, nació su hijo Río, el único hijo en común de la pareja.

La llegada del pequeño fue celebrada ampliamente por sus seguidores y marcó un momento importante en la vida de ambos. Sin embargo, hace unos días, en septiembre de 2026 confirmaron su separación, aunque aseguraron que se mantienen en buenos términos y su prioridad es el bienestar de su hijo.

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