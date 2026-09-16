¿Cuál es el estado de salud de Alex Fernández tras cancelar concierto y ser llevado a urgencias?

Alex Fernández fue llevado a urgencias y canceló su concierto de las Fiestas Patrias en Culiacán después de que tuvo que ser trasladado a un hospital durante un vuelo privado desde Las Vegas, lo que los llevó a cambiar la ruta y aterrizar de emergencia.

El cantante iba a encabezar el espectáculo musical en Sinaloa previo al Grito de Independencia este 15 de septiembre, pero tuvo que cancelar su participación por complicaciones médicas que generaron preocupación entre su público.

🚨 Así se enteraba la gente de que Alex Fernández no llegaría a los festejos de Independencia en Culiacán, Sinaloa 🇲🇽, luego de presentar un delicado cuadro de salud. 😟



Ante la situación, el cantante tuvo que desviar su vuelo hacia Guadalajara, donde fue atendido de emergencia.… pic.twitter.com/XbGIOBdkU2 — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) September 16, 2026

“Fue necesario desviar el vuelo a Guadalajara, donde Alex fue trasladado de urgencia a un hospital. Actualmente permanece ingresado, bajo atención médica y con pronóstico reservado”, se mencionó en el primer comunicado sobre la cancelación del show de Alex Fernández.

¿Qué le pasó a Alex Fernández? Este es su estado de saud

Horas después de cancelar la presentación, su management reveló a través de un nuevo comunicado cuál era su diagnóstico y que ya se encuentra en recuperación, por lo que la emergencia ha pasado.

“Alex Fernández evoluciona favorablemente de la infección respiratoria y gastrointestinal diagnosticada y continúa progresando en su recuperación, bajo continua supervisión médica y siguiendo las indicaciones de los profesionales que le atienden”, detalla el comunicado.

Agregaron que “Alex quiere expresar su más sincero agradecimiento por todas las muestras de cariño, apoyo y preocupación recibidas durante estos días y, muy especialmente, por la comprensión y el cariño del público de Culiacán”.

¿Qué le pasó a Alex Fernández? Este es su estado de salud ı Foto: IG: @alexfernandez.g

No se dieron mayores detalles sobre el estado de salud de famoso, por lo que se desconoce si permanecerá hospitalizado por mucho tiempo más o si está cercano a salir del nosocomio para continuar con su vida cotidiana.

El concierto por el Grito de Independencia habría sido la primera presentación de Alex Fernández en Culiacán y era uno de los números estelares de la jornada y antecedía la ceremonia encabezada por la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava.

La siguiente presentación del músico será el 24 de septiembre en Guadalajara y después, el 31 de octubre estará en la Ciudad de México antes de viajar a espala, donde dará varias presentaciones en diversas ciudades hasta el 10 de diciembre, cuando cerrará su gira en Bilbao.

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