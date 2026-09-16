Aleks Syntek estalla con el público en pleno Grito de Independencia | VIDEOS

La noche del 15 de septiembre, en plena celebración del Grito de Independencia en la Ciudad de México, el esperado concierto de Aleks Syntek se convirtió en un episodio polémico y viral en redes sociales.

El intérprete de “Duele el Amor” fue invitado para animar a la multitud en la alcaldía Benito Juárez, pero interrumpió varias veces su presentación para expresar su inconformidad con las peticiones del público y con la falta de apoyo hacia su carrera.

Los videos de este incómodo momento ya circulan en Internet y han causado críticas contra Aleks Syntek.

Aleks Syntek estalla con el público en pleno Grito de la Independencia

En la explanada de la alcaldía Benito Juárez, anoche, Aleks Syntek causó polémica en redes sociales y la incomodidad de miles de asistentes cuando, en pleno show, recordó las críticas que ha recibido por sus opiniones sobre el reguetón y reprochó la ausencia de respaldo de sus seguidores: “Nadie me defendió, ni los artistas, ni el público”, señaló.

Insistió en que quienes disfrutan su música deberían apoyarlo: “Ya defiéndanme. Si les gusta mi música, si la van a estar cantando, pues defiendan al tío Syntek. No me dejen ahí solo, c*rajo”.

😱 ¡Aleks Syntek una vez más en el ojo del huracán!

💢 En plena presentación por el 15 de septiembre, en la alcaldía Benito Juárez, el cantante Aleks Syntek se molestó con el público, luego de que los asistentes le pidieran canciones de otros artistas.

😡 El cantante pausó… pic.twitter.com/lcKuFwITmy — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2026

El cantante mencionó directamente a Bad Bunny y Dani Flow, cuestionando la popularidad de este tipo de música. “Llevo 20 años teniendo que soportar que estos músicos se mueran de hambre, mientras ustedes están oyendo a puro patán”, expresó.

Además, Aleks Syntek aseguró que dicho género no es representativo de México: “No somos reguetón, no somos gángsters de Nueva York, somos mexicanos. Hablen como mexicanos, no como puertorriqueños”.

La tensión aumentó cuando un asistente le pidió interpretar una canción de Marco Antonio Solís o de Juan Gabriel. Syntek respondió con molestia: “Entre más me digas eso, menos voy a cantar. Esa canción que me estás pidiendo no es mía, es del Buki”.

Acto seguido, reclamó que se le solicitaran únicamente temas propios: “Entonces pídanme mías. ¿Quién quiere subir al escenario? Les voy a cantar a las que sí sean fans y traigan camisetas de Aleks Syntek, porque la mayoría no trae ni son mis fans”.

Otro que le estalló la tacha

Aleks syntek pic.twitter.com/cDGfE4UO3h — Katty Chiquitere (@kattyboom_df) September 16, 2026

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