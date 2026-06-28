J Balvin le pidió 2 millones de dólares a Jimmy Butler y esta fue su impactante respuesta (VIDEO)

J Balvin fue invitado por la revista ELLE a una dinámica para sus redes sociales, en la que el cantante colombiano llamaba a sus conocidos del mismo y diferente gremio para hacerles algunas bromas. Uno de ellos fue Jimmy Butler, a quien le pidió 2 millones de dólares.

El reggaetonero colombiano le habla al basquetbolista por teléfono y le explica que compró una cadena de 2 millones de dólares y su esposa no lo sabe. Además, le dice que perdió dicho accesorio y necesita que le preste la cantidad antes mencionada; el basquetbolista sin problema alguno le dice que le pase sus datos para transferirle y J Balvin reacciona sorpresivo. Segundos después le dice que es una broma.

La prueba de amistad que se dan estos manes, J Balvin con Jimmy Butler

Un préstamito de 2 millones de dólares así de chevere pic.twitter.com/JQ7Hu7A1xG — Rubén (@RubenEscanor2) June 26, 2026

Jimmy Butler está disfrutando del Mundial 2026

El Mundial 2026 está acaparando las miradas de los aficionados y también de otros deportistas, este es el caso de Jimmy Butler, el basquetbolista ha disfrutado de la Copa del Mundo y se puede ver que además de apoyar a las Barras y las Estrellas también está del lado de Colombia.

El jugador de los Golden State Warriors estuvo presente en el Estadio Miami para ver el partido entre Colombia y Portugal, se le vio en uno de los palcos del recinto con la playera de los cafeteros con el dorsal ‘2′ de Daniel Muñoz, pero abajo traía el jersey con la ‘10′ de James Rodríguez.

Pero no solo Jimmy Butler ha sido el único atleta en asistir a un partido del Mundial 2026, ya que también se ha visto a Patrick Mahomes en el Estadio Kansas City disfrutando de los cotejos del torneo. El mariscal de campo de los Chiefs pudo ver a Leo Messi en acción cuando marcó su hat-trick.

DCO