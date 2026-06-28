Ecuador no pudo viajar a CDMX para enfrentar a México; ¿qué pasó con los sudamericanos?

Ecuador enfrentará a México en los dieciseisavos de final para buscar su boleto a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, la escuadra sudamericana no pudo realizar el viaje a Ciudad de México este domingo para estar hospedados en territorio azteca dos días antes del encuentro ante el equipo de Javier Aguirre, como lo tenía pensado el entrenador Sebastián Beccacece.

El itinerario de la Tricolor tuvo que quedarse como estaba planeado desde un principio, así que tomarán su respectivo vuelo mañana por la tarde y después de 5 horas y 45 minutos estarían llegando al Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA) y de ahí se trasladarán a la zona de Santa Fe para hospedarse a menos de 24 horas de pisar la cancha del Estadio Ciudad de México.

La Selección Nacional viajará mañana por la tarde hasta Ciudad de México. El traslado tomaría 5 horas y 45 minutos. A priori, Pumas, equipo de Pedro Vite, prestaría sus instalaciones para que entrene la Tricolor.



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El estratega Sebastián Beccacece quería que su equipo llegará a la CDMX dos días antes del compromiso para que sus jugadores se acostumbraran a la altura y el clima en la capital del país, ya que todos sus partidos de fase de grupos los disputaron en territorio estadounidense.

¿Cómo llegan ambas selecciones al partido de dieciseisavo de final?

La Tri llega como tercer lugar del Grupo E tras derrotar a Alemania en la última jornada y sumar cuatro puntos en la competencia. La clasificación de los ecuatorianos fue histórica, ya que ante Curazao y Costa de Marfil solo sumaron un puntos y se veía difícil que pudieran derrotar a los germanos.

Por su parte, México llega con un estado anímico muy bueno después de terminar líderes con tres victorias, nueve puntos y aún no reciben gol en lo que va del certamen, además de que jugarán en casa y con su gente en busca de meterse a los octavos de final de la Copa del Mundo 2026.

Sebastián Beccacece saldrá a conferencia de prensa el mismo lunes 29 de junio en el Estadio Azteca a las 19:45 horas, tiempo del centro de México, como lo tiene presupuestado la FIFA en su calendario.

DCO