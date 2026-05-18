El Malilla lleva a Valentina Ferrer, novia de J Balvin, a su taquería en CDMX | VIDEO

El Malilla lleva a Valentina Ferrer, novia de J Balvin, a sus tacos en CDMX

El Malilla encendió las redes sociales al aparecer este fin de semana con Valentina Ferrer, la pareja y madre del hijo del cantante J Balvin, quien vino recientemente a México para ofrecer una serie de conciertos en el país.

El Malilla lleva a Valentina Ferrer a Los Pacientes

Fue a través de sus redes sociales que El Malilla compartió un video en el que se encuentra en su restaurante Los Pacientes, acompañado por la modelo Valentina Ferrer, quien disfruta de los tacos que preparan en el lugar de la CDMX.

En el video, podemos ver la interacción de las celebridades y como la famosa disfruta de los tacos que probó en el local del intérprete de ‘Mami Tú’. “Me está jodiendo, me comí ya tres tacos y ahora vamos con el volcán”, dijo Ferrer entre risas. Después, aseguró que la comida “está espectacular”.

También en los comentarios del video, Valentina hizo un comentario en el que dejó claro que J Balvin no los acompañó al restaurante: "Osea fui la q más comí tacos. Estan buenismosssssssss, hay q llevar a Josecito", expresó ella.

Este mensaje generó entusiasmo entre los fans del artista, quien recientemente se presentó en el Palacio de los Deportes, pues pedían que se diera a conocer cuando el famoso visitara el local.

¿Quién es Valentina Ferrer?

Valentina Ferrer nació en Villa Carlos Paz, en la provincia de Córdoba, Argentina, el 19 de septiembre de 1993. En 2014, la joven fue elegida como Miss Argentina y un año después, participó en Miss Universo.

Quedó en el top 10 y después firmó contrato con la agencia Wilhelmina Models, una de las compañías líderes en el ámbito del modelaje de Estados Unidos.

Conoció a J Balvin durante la grabación del videoclip ‘Sigo Extrañándote’. Fue en 2018 cuando los captaron tomados de la mano en Miami, pero no formalizaron la relación de manera pública hasta la ceremonia de los Premios Grammy en 2019.

“José me ofreció que hiciera el video, pero yo no lo conocía. Cuando me dijeron cómo era la historia del video dije: ‘está bien. Es como hacer una película dramática’, uno se mete en el papel, lo actúa, lo disfruta y ya“, recordó en su momento.

En abril del 2021, la pareja confirmó el embarazo de la modelo. “Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo“, reflexionó ella en su momento.

El hijo de Valentina Ferrer y el cantante J Balvin, llamado Río, nació el 27 de junio de 2021 en la ciudad de Nueva York. Hasta ahora, la pareja ha sabido mantener una relación estable y que muchos fans celebran.