Kalimba defiende a Vadhir Derbez tras denuncia por abuso: ‘No lo creo capaz’ | VIDEO

Kalimba reaccionó a la denuncia por abuso sexual en contra de Vadhir Derbez que desde el pasado 2 de abril pudo al actor en el ojo del huracán, el cual según el hijo de Eugenio Derbez, forma parte de un supuesto intento de extorsión.

Recodemos que el propio Kalimba ha sido acusado en el pasado de manera legal por el mismo delito, momentos que han marcado su carrera artística; asimismo; se sabe que conoce bien a los Derbez, pues tuvo una relación romántica en el pasado con Aislinn Derbez, con quien tuvo un romance en 2007.

Kalimba asiste a audiencia ı Foto: Cuartoscuro

Kalimba reacciona a la denuncia por abuso de Vadhir Derbez

Fue durante un encuentro del cantante con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la CDMX que el famosos fue cuestionado sobre la denuncia que enfrenta su excolega y cuñado, por presunto abuso sexual.

“Le deseo lo mejor a Vadhir, deseo lo mejor para la verdad, ese es el punto (...) mucha fuerza para la familia Derbez”, declaró, mostrando así su apoyo para el famoso actor.

El músico aclaró que no podría decir si su amigo es en verdad inocente, pero aseguró que no lo cree capaz de haber cometido el delito:

“No podemos meter las manos al fuego jamás por nadie más, pero lo que sí podemos decir son cosas como ‘yo conozco’ y yo conozco a Vadhir y puedo decir que en mi impresión, en lo que en mi vida ha dejado, no lo creo capaz“, señaló.

“Podríamos ser ojo alegre, no estoy diciendo que lo sea, pero no tenemos por qué combinar una cosa con la otra, ser ojo alegre y ser de lo que se te acusa son dos mundos de diferencia”, declaró el intérprete de ‘Tocando Fondo’.

Kalimba critica las denuncias falsas

Kalimba también compartió su experiencia después de haber enfrentado dos denuncias en el pasado por presunto abuso sexual, al hablar sobre la afectación que recibe la imagen de una persona por ‘denuncias falsas’.

“¿Quién se ha tomado la molestia de limpiar lo que se demostró que no era cierto? Ese es el problema, ojalá que la ley pueda apretar en que las personas que hemos sido acusados de cosas injustas, que son difamaciones o mentiras, también tengamos las mismas armas para contrademandar y la pena sea la misma”, comentó.

En ese sentido, criticó que el estigma no desaparece: “Lo que no se me hace correcto es que vengan y creen una destrucción absoluta y después se vayan a su casa tranquilos como siempre, no es justo (...) Hay que proteger a las mujeres sin desproteger a los hombres”, dijo Kalimba.