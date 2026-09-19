Martín Rejtman celebra la nueva vida de Silvia Prieto en el MUBI FEST

Consolidada como una piedra angular del cine independiente latinoamericano y obra cumbre del Nuevo Cine Argentino, Silvia Prieto (1999) de Martín Rejtman mantiene intacta su vigencia gracias a su humor y aguda mirada sobre la identidad. Este clásico de culto se proyectará en pantalla grande en México, dentro de la programación del MUBI FEST en Guadalajara, donde se realiza por primera ocasión; una cita imperdible para vivir la experiencia estética de una cinta que cambió las reglas del juego dentro del cine hecho en Latinoamérica.

“Es misterioso, en realidad esas cosas son muy difíciles de descifrar con precisión, pero la película tuvo distintas vidas”, señaló en entrevista con La Razón el director Martín Rejtman sobre la vigencia del filme. “Tuvo una nueva vida en pandemia gracias a que mucha gente la vio por primera vez en MUBI y a partir de eso se reestrenó en Argentina el año pasado e irrumpió con fuerza, ahora la invitan al festival en Guadalajara y algo sigue pasando con ella”, explicó sobre este renovado impacto.

El Dato: El filme fue presentado en los festivales de Sundance, San Sebastián y La Habana, entre otros. Se proyectará hoy a las 17 h, en la Sala 2 de la Cineteca Universidad de Guadalajara.

Parte esencial de esta fascinación descansa en su protagonista, la recordada artista Rosario Bléfari, cuyo magnetismo continúa conquistando a nuevas audiencias. “Está la gente que la conoce por su música y la gente que la conoce por la película; siempre que se proyecta, el público es súper joven”, reveló Rejtman, sorprendido por la rotación generacional. “En una función actual, el 70 u 80 por ciento de la sala la ve por primera vez y el resto son fans con playeras o cosas de la película”, añadió el cineasta.

“Se produjo un vacío cuando uno ya no pudo tener películas en un envase físico en su casa, antes uno tenía su colección física de películas como tenía sus libros”, explicó Martín Rejtman sobre la transformación de los hábitos de consumo en la era tecnológica. “Las películas ahora están en el aire o en alguna plataforma, pero si uno tiene la suerte de estar en un espacio como MUBI, que ocupa el lugar de los VHS o los DVD, es vital porque muchas películas muy buenas hoy no tienen la posibilidad de ser vistas ni encontradas de otra manera”, puntualizó.

92 minutos tiene de duración la cinta del director argentino

Respecto a la charla “Humor y melancolía” que ofrecerá en el marco del MUBI FEST, el realizador reflexionó sobre dichas etiquetas aplicadas a su cine. “Es muy difícil ponerse afuera de uno y definir su obra con un par de palabras, yo no vería tristeza en mis películas, la melancolía puede ser, pero si tuviera que elegir, yo me quedaría con el humor y no sé qué otra cosa”, concluyó el director.

Del 18 al 20 de septiembre de 2026, la Cineteca Universidad de Guadalajara recibe una programación con una curaduría cinematográfica que refleja la mirada editorial de MUBI, además de funciones al aire libre y, como novedad de esta edición, una serie de actividades que conectan más allá de la pantalla, creando nuevos espacios para extender la conversación alrededor del cine y enriquecer la experiencia. También se proyectarán películas esperadas como Su propio infierno (Nicolas Winding Refn), Sheep in the Box (Hirokazu Koreeda), Rose (Markus Schleinzer) y The Chronology of Water (Kristen Stewart).