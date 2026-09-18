Aleks Syntek revela que se irá de México: ‘Mi salvación mental y espiritual’

Aleks Syntek anunció que dejará México tras la polémica presentación que se hizo viral recientemente, cuando el cantante explotó contra el público en medio de los festejos por el Grito de Independencia.

Y es que en redes sociales, hay varios videos del compositor en el que critica el reguetón y otros temas, además de regañar al público por pedirle canciones de otro artista, entre otros momentos por los que aseguraron que el artista sufrió de un brote psicótico.

😱 ¡Aleks Syntek una vez más en el ojo del huracán!

💢 En plena presentación por el 15 de septiembre, en la alcaldía Benito Juárez, el cantante Aleks Syntek se molestó con el público, luego de que los asistentes le pidieran canciones de otros artistas.

😡 El cantante pausó… pic.twitter.com/lcKuFwITmy — La Razón de México (@LaRazon_mx) September 16, 2026

Alex Syntek anuncia que se va de México

“México, pronto te dejaré en paz”, escribió Aleks Syntek en una de sus historias que fue difundida a través de su cuenta de Instagram, donde inluyó una foto de él en una de sus presentaciones musicales.

Sin embargo, el famoso aclaró que no es una partida permanente: “Te amo, te prometo volver con excelentes noticias porque alejarme significa mi salvación mental y espiritual”, aseguró el famoso en el mensaje.

El cantante no detalló cuándo o por cuánto tiempo saldrá del país, aunque quedó claro que la salida tiene que ver con fuertes problemas en su salud mental y él considera que puede mejorar lejos del entorno en el que vive actualmente.

Aleks Syntek revela que se irá de México ı Foto: IG: @syntekoficial

Antes de esto, el cantante también había señalado que durante el pasado concierto del 15 de septiembre en la alcaldía Benito Juárez, él presenció a “vándalos tirándole elotes y cervezas a sus fans de atrás y los de adelante no se percataron”.

“Mi ira fue justificada, si no entienden español, buscaré algún lugar donde sí lo hablen”, criticó en referencia a las personas que según él, ejercieron violencia contra “abuelas y niños”.

De momento, se desconoce si habrán conciertos cancelados o alguna modificación en sus compromisos de trabajo para realizar actividades fuera de México, ya que solo dijo que iba a tomar distancia del país.

Algunas reacciones por las declaraciones son:

“Ya trae muchos problemas, con la esposa, con el público y con él mismo”.

“Nadie entiende su fucking vibra”.

“Está muy soberbio y desubicado”.

“Tiene talento, lo que no tiene es ángel y creo que también está frustrado por la edad, aparte de no ser reconocido como quiere”.

“Bye, te extrañaremos harto”.

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