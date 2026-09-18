José Ángel Bichir recuerda su accidente: ‘No estás ahí...’ | VIDEO

José Ángel Bichir generó preocupación el pasado marzo cuando se dio a conocer que tras una crisis emocional, cayó de un tercer piso, un accidente por el que permaneció varios días en el hospital bajo un diagnóstico reservado.

Varios meses después de lo ocurrido, el actor reapareció ante las cámaras y explicó qué le sucedió y todo lo que ha pasado a partir de que la vida le dio una segunda oportunidad.

José Ángel Bichir ı Foto: IG joseangelbichir

En entrevista con Mara Patricia Castañeda, José Ángel Bichir explicó qué lo llevó a casi acabar con su vida a los 38 años de edad y se sinceró sobre cómo muchas veces, las personas piensan que los actores son “privilegiados” al desconocer lo que sucede en realidad.

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En ese sentido, contó que en ocasiones no come ni duerme y enfrenta situaciones personales que no se atreve a compartir con el resto porque su intención nunca fue preocupar a familia o amigos por sus problemas.

“Entonces, eso creo que fue lo que me pasó, ¿no? Este, y no quieres molestar, ¿no? Porque yo soy joven, pero soy un joven también ya adulto en donde no quieres que la gente se preocupe, no quieres eh molestar a los a los cercanos…” explicó.

Tras confesarse, el artista se mostró vulnerable y admitió que sabe el dolor que causó en su familia con lo sucedido, por lo que su intención ahora es enviar un mensaje de la importancia de dejar atrás los tabús en la salud mental.

“Cuando pasa este justo momento tan horrible, uno no está ahí. No, exactamente. Te puedo decir que eso es justo lo que lo que es interesante del asunto, es que descubrí en carne propia que no estás ahí…Estás en un especie de trance, ¿me entiendes?“, le contó a Mara Patricia.

“Es un trance en donde precisamente no está tu conciencia ahí. Ya tu nivel de conciencia que nos hace divinos, que nos hace bellos como seres humanos, sabios, que nos nos previenen de no cometer muchas tonterías, ya no está, ya está reducida… porque es como una hipnosis, un trance en donde ya no estás ahí y entonces se pierde completamente la noción, ¿no? Y es ahí donde entonces entiendo en carne propia…” explicó.

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