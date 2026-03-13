José Ángel Bichir ha causado preocupación desde que se hizo viral la noticia de que el actor mexicano cayó de un tercer piso en lo que hasta el momento ha sido catalogado como un intento de suicidio. La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Según las autoridades, José Ángel Bichir fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez. Al momento de ser encontrado, estaba inconsciente.

🔴 El actor José Ángel Bichir cayó desde un tercer piso; el hijo de Odiseo Bichir fue trasladado a un hospital después de un presunto intento de suicidio https://t.co/3d4PGuyg6h — La Razón de México (@LaRazon_mx) March 13, 2026

Según informes oficiales, el hijo de Odiseo Bichir fue diagnosticado por los paramédicos que lo atendieron en la escena con fractura de cara y abdomen agudo, lesiones que han generado preocupación entre sus seguidores.

¿Quién es José Ángel Bichir?

Nacido el 28 de enero de 1988, José Ángel Bichir es un actor mexicano de teatro, cine y televisión, quien es hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los actores Demian y Bruno Bichir.

Su carrera comenzó desde muy joven, a inicios de la década de los 2000; apareció en series de televisión en proyectos como Sexo y otros secretos, Los simuladores y Tiempo final.

En 2010, registró numerosas participaciones en la televisión y el cine de su país, además de actuar en producciones internacionales como la película colombiana Virginia Casta y la serie estadounidense José José: El príncipe de la canción.

Bichir también ha trabajado en el teatro y la televisión, lo que le ha permitido mantener una carrera activa dentro del medio artístico. Su trayectoria ha estado marcada por proyectos variados que incluyen drama, comedia y producciones independientes.

En el pasado ha protagonizado polémicas, como cuando dijo haber sido el novio de Belinda y compartió en su momento una foto íntima con la actriz en la cama, lo que desató críticas por quienes pedían que le aplicaran la Ley Olimpia.

Hasta el momento, la familia de José Ángel Bichir no se han pronunciado sobre lo que ha ocurrido con el joven actor, quien permanece recibiendo atención médica.