José Ángel Bichir cae de un tercer piso, ¿Cuál es el estado de salud del hijo de Odiseo Bichir?

El actor José Ángel Bichir, hijo de Odiseo Bichir ex novio de Belinda, se lanzó desde un tercer piso. La información fue confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, quienes informaron a través de sus redes sociales varios detalles de lo ocurrido.

De acuerdo con las autoridades, José Ángel Bichir fue hallado en la parte baja de un complejo de departamentos, inconsciente, por lo que llamó a diversos servicios de emergencias para atender el accidente del histrión.

Esto ocurrió en la calle Uxmal y la avenida Xola, en la colonia Narvarte Poniente, de la alcaldía Benito Juárez. Al momento de ser encontrado, estaba inconsciente.

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En redes sociales circulan las imágenes del actor siendo atendido por paramédicos. Lleva ropa de mezclilla y en el rostro se pueden apreciar moretones amarillos y restos de sangre.

Los primeros reportes indicaron lesiones en diversas partes del cuerpo, incluyendo rostro y abdomen; la familia del famoso no se ha pronunciado de manera pública respecto a lo ocurrido.

¿Cuál es el estado de salud de José Ángel Bichir?

El actor fue trasladado de la colonia Narvarte Poniente al Hospital Rubén Leñero para recibir atención médica especializada.

Según informes oficial, el hijo de Odiseo Bichir fue diagnosticado por los paramédicos que lo atendieron en la escena con fractura de cara y abdomen agudo, lesiones que han generado preocupación entre sus seguidores.

¿Quién es José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir nació el 28 de enero de 1988. Es un actor mexicano de cine, teatro y televisión. Hijo del actor Odiseo Bichir y sobrino de los actores Demian y Bruno Bichir.

Inició su carrera a comienzos de la década de 2000, apareciendo en series de televisión como Sexo y otros secretos, Los simuladores y Tiempo final.

En la década de 2010 registró numerosas participaciones en la televisión y el cine de su país, además de actuar en producciones internacionales como la película colombiana Virginia Casta y la serie estadounidense José José: El príncipe de la canción.