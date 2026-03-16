José Ángel Bichir sale del hospital tras caer de un edificio: ‘Estoy muy mal’ | VIDEO

El actor mexicano José Ángel Bichir fue dado de alta este lunes 16 de marzo después de haber permanecido hospitalizado por varios días tras caer del tercer piso de un edificio en la Ciudad de México, una noticia que sacudió al espectáculo en el país.

Dan de alta a José Ángel Bichir

Durante su salida del nosocomio, José Ángel Bichir dio algunas declaraciones sobre lo ocurrido y se mostró confundido al asegurar que no entiende qué está pasando.

“Estoy muy mal [...] Es como despertar de un sueño y no entender qué pasó”, señaló el hijo de Odiseo Bichir mientras salía del hospital y se encontraba con diversos medios de comunicación. Recordemos que las primeras versiones aseguraban que el famoso habría tratado de cometer un suicidio.

“Ahorita todavía estoy muy mareado y somnoliento. Todavía no soy muy consciente”, aseguró antes de agradecer por la atención ante “este suceso tan desagradable y molesto” para él y su familia.

José Ángel mencionó que es probable que se someta a terapias posteriores desde su casa, pero no se brindaron mayores detalles sobre lo ocurrido. El famoso apareció con un cubrebocas y en silla de ruedas al ser trasladado al auto que lo llevaría a casa.

Esto se sabe del accidente de José Ángel Bichir

Recordemos que anteriormente, ya habían declaraciones que señalaban al famoso de haber sufrido una crisis de salud mental que lo llevó a caer por accidente del edificio.

Fue el actor y tío de José Ángel, Demian Bichir, quien abordó la situación a través de un comunicado oficial en sus redes sociales: "Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado hermano e hijo, José Ángel Bichir, y para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos“, escribió.

COMUNICADO OFICIAL



Ciudad de México, 13 de marzo 2026



A los medios de comunicación,

A la comunidad artística y

Al público en general:



Con el alma abierta y el corazón estremecido, la familia Bichir se dirige a ustedes para compartir lo que realmente ocurrió con nuestro amado — Demian Bichir (@DemianBichir) March 14, 2026

“José Ángel sufrió una crisis profunda. Quienes no han vivido una experiencia cercana con la fragilidad de la mente quizás no puedan dimensionar lo que esto significa [...] En medio de esa tormenta, nuestro amado José Ángel cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud", precisó.

"José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó. Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral.“, sentenció Demian Bichir.