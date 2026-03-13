Mamá de José Ángel Bichir revela detalles sobre la caída del actor | VIDEO

José Ángel Bichir se encuentra grave después de que cayó de un tercer piso en lo que hasta el momento es catalogado como un supuesto intento de suicidio por parte del joven actor, hijo de Odiseo Bichir.

De acuerdo con la información revelada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, José Ángel Bichir fue diagnosticado por los paramédicos con fracturas agudas en la cara y el abdomen y un estado grave que ha generado preocupación entre sus seguidores.

¿Quién es José Ángel Bichir? ı Foto: IG: @joseangelbichir

Mamá de José Eduardo Bichir habla del estado de salud de su hijo

En redes sociales comenzó a circular un video donde varios reporteros siguen a una mujer que se identifica como la madre del actor, quien iba saliendo del Hospital Rubén Leñero en la colonia Narvarte Poniente.

La mujer lleva el cabello corto y una chamarra que después de unos segundos utiliza junto con su teléfono para cubrirse el rostro, al preferir mantener el anonimato frente a la crisis mediática que atraviesan.

“Ni estaba borracho ni nada”, sentenció ella visiblemente fastidiada por las preguntas. Cuando le preguntaron nuevamente si el histrión no estaba intoxicado ella replicó “¡claro que no! Estaba en mi casa", dijo.

Después, se identificó como la madre de José Ángel y les mencionó que se estaba sintiendo incómoda por ser abordada de esa manera en medio de la crisis de salud de su hijo.

También mencionó que ya está siendo atendido y pidió a la gente que se preocupe por él que “está bien”. Mencionó que tiene una fractura de nariz y boca, pero “está muy bien”.

Sobre si es verdad que Bichir se encontraba deprimido, su madre se limitó a decir “eso ya lo hablará él”, negándose de esa manera a dar mayor información sobre el estado mental de su hijo, sin ahondar en los rumores de un supuesto intento de suicidio.

Además, José Ángel Bichir mencionó que su hijo se encuentra totalmente fuera de peligro: “Todo su cuerpo está bien, nada más lo que te estoy diciendo, su clavícula, el talón, pero bien”, aseveró. El público reaccionó pidiendo empatía por la familia.