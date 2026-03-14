La familia Bichir, una de las más reconocidas en el ámbito artístico mexicano, compartió un comunicado oficial a través de la cuenta de X de Demian Bichir para aclarar lo ocurrido con José Ángel Bichir.

Ayer en la tarde se dio a conocer que el intérprete recordado por su participación en Matando cabos y José José: El príncipe de la canción, cayó desde su departamento, ubicado en un tercer piso, en la colonia Narvarte de la Ciudad de México.

El texto publicado por su tío busca frenar rumores y tender un puente de empatía en torno a la salud mental, tras el accidente que sufrió el histrión.

Familia Bichir habla de la caída de José Ángel y su estado de salud: ‘Vivimos días de incertidumbre’

En el comunicado, la familia Bichir explicó con detalle lo que sucedió con José Ángel: “La familia Bichir se dirige a ustedes (...) para tender un puente de empatía en unos tiempos que, como humanidad, nos están exigiendo mirarnos con otros ojos. Vivimos días de incertidumbre, de prisas, de ruido constante”.

En el texto publicado en X, se subrayó que el actor atravesó “una crisis profunda” que derivó en un accidente. Añadieron que José Ángel Bichir “cayó por una ventana. No fue un acto voluntario, no fue una decisión consciente. Fue un accidente provocado por una crisis de salud, tan real y tan seria como cualquier emergencia médica”.

Mamá de José Ángel Bichir revela detalles sobre la caída del actor ı Foto: IG: @joseangelbichir

La familia enfatizó que el actor no estaba bajo los efectos del alcohol ni intentó hacerse daño: “José Ángel no estaba ebrio. José Ángel no quiso hacerse daño. José Ángel enfermó. Y en su enfermedad, cayó”.

Con estas palabras, los Bichir buscan desmontar versiones erróneas que circulan en redes sociales y poner el foco en la importancia de comprender la fragilidad de la mente.

En el comunicado también revelan cuál es el estado de salud del actor de Matando cabos, quien, según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana el viernes, tiene fracturado el rostro y el abdomen.

“José Ángel está vivo y fuera de peligro. Está recibiendo atención médica especializada. Está rodeado de su familia, que no lo ha soltado ni un segundo”, se expresó en el texto. Además, la familia agradeció las muestras de apoyo recibidas y pidió respeto en este momento de recuperación.

Los familiares de José Ángel Bichir aprovechó para enviar un mensaje de reflexión a sus seguidores: “Hoy, más que nunca, necesitamos como sociedad entender que la salud de la mente es parte fundamental de nuestra salud integral”. Añadieron que “nadie está exento de atravesar una tormenta emocional” y que hablar de las batallas internas no debe ser un tabú.