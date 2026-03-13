¿Quién es el papá de José Ángel Bichir?

José Ángel Bichir se volvió tendencia después de que en redes sociales se hizo viral la noticia de que el actor cayó de un tercer piso y terminó hospitalizado, información confirmada por la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX.

Ante la noticia, muchas personas desean saber más sobre José Ángel Bichir, así como su entorno. Ahora, te compartimos los que sabemos de su padre, Odiseo Bichir, quien forma parte de una de las familias más importantes del espectáculo mexicano.

José Ángel Bichir se lanza de un tercer piso ı Foto: IG: @joseangelbichir

En redes sociales circulan las imágenes del actor siendo atendido por paramédicos. Lleva ropa de mezclilla y en el rostro se pueden apreciar moretones amarillos y restos de sangre. Los primeros reportes indicaron lesiones en diversas partes del cuerpo, incluyendo rostro y abdomen; la familia del famoso no se ha pronunciado de manera pública respecto a lo ocurrido.

¿Quién es Odiseo Bichir? El papá de José Ángel Bichir

Odiseo Bichir es un destacado actor mexicano de cine, teatro y televisión, conocido por su versatilidad y por interpretar papeles de villanos. Es hijo de Alejandro Bichir y Maricruz Nájera, y hermano de los actores Demián y Bruno Bichir.

El actor se encuentra en una relación con Yolanda Aventura, también actriz, con quien suele compartir fotos de Instagram en redes sociales. En su publicación, también comparte sus proyectos en el teatro y el cine.